Φέγενορντ: Μπήκε… σφήνα για Πένια, έφαγε «πόρτα» ελέω Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον Ινιάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε φάση ανταλλαγής εγγράφων και ο παίκτης μπορεί να υπογράψει μέσα στις επόμενες μέρες.

Το πρότζεκτ που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός άρεσε πολύ στον Ισπανό τερματοφύλακα. Έτσι, ο ίδιος πείστηκε και πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

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Πηγή: skai.gr

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