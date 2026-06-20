«Μετά το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και «την κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο» που υπήρξαν δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα, η κυβέρνηση του ψήφισε τον Ν.4346/15 ο οποίος προέβλεψε τη λήξη της προστασίας της πρώτης κατοικίας μετά την 31.12.18 και στη συνέχεια τον Ν. 4354/15 ο οποίος έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των funds και των servicers, ένα πλαίσιο που δεν έθετε αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς και στο οποίο στηρίζεται η σημερινή ασύδοτη λειτουργία τους», σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη, δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το ιδιωτικό χρέος.

Η κ. Αποστολάκη επισήμανε πως στη συνέχεια των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα Ν. 4738/20, να αφαιρέσει κάθε ίχνος προστατευτικού πλαισίου για τους ευάλωτους οφειλέτες.

«Κατά συνέπεια, καθώς η μνήμη, όχι μόνο των δανειοληπτών είναι νωπή, είναι ανύπαρκτη η αξιοπιστία εξαγγελιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος, από εκείνους που έχουν συμμετοχή στη δημιουργία του», τόνισε.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολους καιρούς ψήφισε το Ν. 3869/10 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης θωράκισε τους ευάλωτους οφειλέτες αποτρέποντας τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους.

«Με την ίδια σοβαρότητα και αξιοπιστία και με ρυθμίσεις δεσμευτικού χαρακτήρα, θα επαναφέρει επικαιροποιημένο το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και θα τροποποιήσει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών διαχείρισης, εφόσον υπάρξει πολιτική αλλαγή και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές», συμπλήρωσε η Μιλένα Αποστολάκη.

Πηγή: skai.gr

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