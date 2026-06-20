Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ θα προπονηθεί τη Δευτέρα με την ομάδα»

Από τη Δευτέρα θα μπει στις προπονήσεις με την ομάδα ο Νεϊμάρ όπως ενημέρωσε ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ιταλός τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας υποστήριξε μάλιστα, ότι εφόσον όλα πάνε καλά τότε θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τη Σκωτία για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο Νεϊμάρ θα προπονηθεί αύριο ατομικά και την Δευτέρα θα προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα εναντίον της Σκωτίας», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Θέλουμε να παίξουμε καλά και να βελτιωθούμε. Και αναλύουμε τον αγώνα. Εάν μπορέσουμε να φτάσουμε στην πρώτη θέση του ομίλου, αυτό θα ήταν σημαντικό για το μέλλον. Θέλουμε λοιπόν να προετοιμαστούμε καλά για αυτόν τον αγώνα. Η Σκωτία έχει τα χαρακτηριστικά της. Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Δημιούργησε προβλήματα στο Μαρόκο σήμερα. Έτσι πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγώνα και να είμαστε ήρεμοι και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βελτιωθούμε», κατέληξε.

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