Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Παρουσία του βασιλιά Καρόλου, της βασίλισσας Καμίλα, του διαδόχου πρίγκιπα της Ουαλίας Γουίλιαμ και των πολιτικών ηγετών διεξάγεται στη Βρετανία η κεντρική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 80 ετών από την D-Day, τη ριψοκίνδυνη και κρίσιμη απόβαση των συμμάχων στις ακτές της Νορμανδίας προς το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα εμφανίστηκαν συναισθηματικά φορτισμένοι, καθώς ο Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στο «θάρρος, την ανθεκτικότητα και την αλληλεγγύη» των βετεράνων ως μέρος των εορτασμών.

Απευθυνόμενος στους βετεράνους στρατιώτες εκείνης της ημέρας και πλήθος άλλων βετεράνων και αξιωματούχων που συγκεντρώθηκαν στο Πόρτσμουθ, σημείο αναχώρησης των δυνάμεων το 1944, ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε πως όλοι οφείλουν «αιώνιο χρέος» στους ήρωες εκείνης της επιχείρησης.

Σημείωσε ότι η D-Day ήταν σύμπραξη 30 χωρών, που συνεργάστηκαν «διαμορφώνοντας τον κόσμο και την κοινωνία που μοιραζόμαστε σήμερα».

«Οκτώ δεκαετίες αργότερα είναι σχεδόν αδύνατο έργο να φανταστούμε το συναίσθημα εκείνη την ημέρα», είπε ο βασιλιάς, εξαίροντας το θάρρος, τη γενναιότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των 160.000 στρατιωτών της επιχείρησης.

Την Πέμπτη, ανήμερα της επετείου της απόβασης, το βρετανικό βασιλικό ζεύγος θα παραστεί στην τελετή στο Βρετανικό Μνημείο Νορμανδίας στη γαλλική κωμόπολη Βερ-σουρ-Μερ. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα εκπροσωπήσει τη Βρετανία στη μεγάλη τελετή στην παραλία Όμαχα στο Σαν Λοράν-σουρ-Μερ, όπου θα βρίσκονται και ηγέτες από περίπου 25 χώρες.

