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Ιταλικά ΜΜΕ: «Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Ντε Φράι»

Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται κοντά στον Παναθηναϊκό και καταγράφει τα οικονομικά δεδομένα

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Ντε Φράι

Παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα του Στέφαν Ντε Φράι και η επικείμενη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, στα ιταλικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, ο Νικολό Σκίρα ανέφερε ότι ο Ολλανδός στόπερ πλησιάζει στο «τριφύλλι» και ότι θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με ετήσιες αποδοχές στα τρία εκατομμύρια ευρώ.

«Ο Στέφαν Ντε Φράι πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος. Έτοιμο το συμβόλαιο, μέχρι το 2028, 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο», ανέφερε το τιτίβισμα του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός
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