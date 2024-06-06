Η Ισπανία έγινε την Πέμπτη η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ζήτησε από το Ποινικό Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών την άδεια να συμμετάσχει στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.

Η Νότια Αφρική κατέθεσε την υπόθεσή της στο Διεθνές Δικαστήριο στα τέλη του περασμένου έτους. Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ παραβίαζε τη συνθήκη για τη γενοκτονία στη στρατιωτική του επίθεση που έχει καταστρέψει μεγάλες περιοχές της Γάζας.

Το δικαστήριο διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική του επίθεση στη νότια πόλη Ράφα, αλλά δεν διέταξε κατάπαυση του πυρός για ολόκληρη τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν έχει συμμορφωθεί.

«Λαμβάνουμε την απόφαση λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στη Μαδρίτη. «Θέλουμε να επιστρέψει η ειρήνη στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή και για να συμβεί αυτό πρέπει όλοι να στηρίξουμε το δικαστήριο».

Το Μεξικό, η Κολομβία, η Νικαράγουα, η Λιβύη και οι Παλαιστίνιοι περιμένουν να εγκρίνει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στην Ολλανδία, τα αιτήματά τους για να συμμετάσχουν στην υπόθεση.



Πηγή: skai.gr

