Την πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο έδωσε ο Τζο Μπάιντεν στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, επικρίνοντας τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ στο θέμα της Ουκρανίας ενώ παράλληλα επισήμανε ότι ανησυχεί για την κατάρρευση των σχέσεων ΗΠΑ-Ευρώπης.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ στην Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία προκειμένου να διασφαλιστεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα έθετε τέλος στις μάχες αποτελεί «σύγχρονο κατευναστικό μέτρο» αναφερόμενος στην πολιτική του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Νέβιλ Τσάμπερλεν, ο οποίος προσπάθησε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 να κατευνάσει τις απαιτήσεις του Αδόλφου Χίτλερ σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να αποφύγει έναν καταστροφικό ολοκληρωτικό πόλεμο στην Ευρώπη.

Μιλώντας για τον Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύει ότι η Ουκρανία είναι μέρος της Ρωσίας και «όποιος νομίζει ότι θα τον σταματήσει» εάν παραχωρηθεί κάποια περιοχή στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας «είναι απλώς ανόητος».

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι: «απλώς δεν καταλαβαίνω πώς ο κόσμος πιστεύει ότι αν επιτρέψουμε σε έναν δικτάτορα, σε έναν κακοποιό, να αποφασίσει ότι θα πάρει σημαντικά τμήματα γης που δεν είναι δικά του, αυτό θα τον ικανοποιήσει. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς».

Η Ουκρανία και η Ρωσία «θα πρέπει και οι δύο να παραχωρήσουν μέρος των εδαφών που κατέχουν αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι φοβάται ότι ορισμένες χώρες της συμμαχίας του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία μπορεί «να πουν απλώς ότι πρέπει να κάνουμε μια διευθέτηση» με τον Πούτιν εάν η Ουκρανία τελικά παραχωρήσει γη.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Μπάιντεν αμφισβητήθηκε για το αν παρείχε αρκετή υποστήριξη στο Κίεβο ώστε να διασφαλίσει ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, αντί να αντισταθεί απλώς στην ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας.

«Τους δώσαμε ό,τι χρειάζονταν για να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους και ήμασταν έτοιμοι να απαντήσουμε, πιο επιθετικά, αν ο Πούτιν έκανε ξανά κίνηση», είπε ο Μπάιντεν εξηγώντας τη στάση που κράτησε η κυβέρνησή του.

Ο πρώην αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την κατάρρευση των σχέσεων ΗΠΑ-Ευρώπης υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που, όπως είπε, «θα αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία του κόσμου».

«H Ευρώπη θα χάσει την εμπιστοσύνη της στη βεβαιότητα της Αμερικής και στην ηγεσία της Αμερικής» ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι ηγέτες της ηπείρου «αναρωτιόντουσαν, λοιπόν, τι να κάνω τώρα;... Μπορώ να βασιστώ στις Ηνωμένες Πολιτείες; Θα είναι εκεί;»

Ερωτηθείς για την απόφασή του να αποσύρει την υποψηφιότητά του τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου και αφού του ασκήθηκε πίεση να απαντήσει στο ερώτημα αν έπρεπε να είχε φύγει νωρίτερα και να είχε δώσει περισσότερο χρόνο για να επιλεγεί ο αντικαταστάτης του, είπε: «Δεν νομίζω ότι θα είχε σημασία. Φύγαμε σε μια εποχή που είχαμε έναν καλό υποψήφιο».

«Τα πράγματα εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα που ήταν δύσκολο να αποχωρήσεις. Ήταν μια δύσκολη απόφαση», είπε. «Νομίζω ότι ήταν η σωστή απόφαση. Νομίζω ότι... ήταν απλώς μια δύσκολη απόφαση».

Ερωτηθείς για τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους συμμάχους των ΗΠΑ, ο πρώην πρόεδρος καταδίκασε τις εκκλήσεις του Τραμπ προς τις ΗΠΑ να ανακτήσουν τη Διώρυγα του Παναμά, να αποκτήσουν τη Γροιλανδία και να κάνουν τον Καναδά την 51η πολιτεία.

«Τι στο καλό συμβαίνει εδώ; Ποιος πρόεδρος μιλάει ποτέ έτσι; Δεν είμαστε εμείς», είπε. «Είμαστε υπέρ της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ευκαιριών, όχι της δήμευσης».

Σχολιάζοντας επίσης τη στάση του Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο η οποία δεν είχε πάει και πολύ καλά, ο Μπάιντεν σχολίασε: «Το βρήκα κάπως κατώτερο των ΗΠΑ με τον τρόπο που έλαβε χώρα».

Όταν ρωτήθηκε για τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του Προέδρου Τραμπ, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από έναν καταιγισμό εκτελεστικών ενεργειών καθώς και από σαρωτικές περικοπές στο μέγεθος και τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο Μπάιντεν επικαλέστηκε το δικό του ιστορικό και προσπάθησε να κάνει μια έντονη αντίθεση μεταξύ της εποχής που έφυγε από το αξίωμα και της σημερινής εποχής.

«Η οικονομία μας αναπτυσσόταν. Κινούμασταν προς μια κατεύθυνση όπου η χρηματιστηριακή αγορά ήταν πολύ ανοδική. Βρισκόμασταν σε μια κατάσταση όπου επεκτείναμε την επιρροή μας σε όλο τον κόσμο με θετικό τρόπο, αυξάνοντας το εμπόριο», είπε για την κατάσταση της χώρας όταν έφυγε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Όσον αφορά για το ποιο συμπέρασμα βγάζει από την έναρξη του Trump 2.0 είπε: «Θα αφήσω την ιστορία να το κρίνει αυτό», είπε. «Δεν βλέπω τίποτα που να ήταν θριαμβευτικό».

Πηγή: skai.gr

