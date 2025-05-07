Μαχητικό F/A-18 Super Hornet της αεροπορίας ναυτικού των ΗΠΑ έπεσε στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς προσπαθούσε να προσνηωθεί στο αεροπλανοφόρο USS Harry Truman, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν πηγές τους.

Το διμελές πλήρωμα του μαχητικού αυτού πολλαπλών ρόλων -ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων- έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και ανασύρθηκαν από το νερό με ελαφριά τραύματα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Το αεροσκάφος, αξίας σχεδόν 70 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν ανακτήθηκε. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο πλοίο.

Πρόκειται για τη δεύτερη απώλεια μαχητικού του συγκεκριμένου αεροπλανοφόρου σε μια εβδομάδα. Το πρώτο έπεσε στη θάλασσα μαζί με ελκυστήρα, καθώς το Truman έκανε απότομο ελιγμό -παρά το μέγεθός τους, τα πλοία του είδους είναι εντυπωσιακά ευέλικτα- για να αποφύγει πύραυλο των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο έχει αναπτυχθεί μαζί με ακόμη ένα στην περιοχή στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι.

Χθες το σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε ότι έπειτα από μεσολάβησή του κλείστηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους Χούθι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως οι Χούθι «συνθηκολόγησαν». Εκπρόσωπος των σιιτιικού κινήματος διεμήνυσε από την πλευρά του πως «αν ο Αμερικανός εχθρός ξαναρχίσει τις επιθέσεις του, θα ξαναρχίσουμε τα πλήγματά μας».

Πηγή: skai.gr

