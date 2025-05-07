Κρατικό μέσο ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσε ότι πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον οχήματος είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος στη Σαΐντα, τη μεγαλύτερη πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας, καθώς παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν να δρουν στη λιβανική επικράτεια.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, «εχθρικό drone στοχοποίησε τα ξημερώματα όχημα κοντά στο τζαμί του Ιμάμη Αλί στην πόλη Σαΐντα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος».

