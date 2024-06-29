ΗΠΑ: Πτώση της τηλεθέασης στο ντιμπέιτ Μπάιντεν-Τραμπ σε σύγκριση με το 2020

Το πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ προσέλκυσε 47,9 εκατομμύρια τηλεθεατές το βράδυ της Πέμπτης σε όλα τα δίκτυα, κοινό σε εντυπωσιακό βαθμό μειωμένο σε σύγκριση με την πρώτη τηλεμαχία της προηγούμενης εκστρατείας.

Η εκπομπή, που παρήγαγε το CNN και παρουσίασαν δυο δημοσιογράφοι του δικτύου, είχε κοινό μειωμένο κατά 35% σε σύγκριση με τους 73,1 εκατ. τηλεθεατές που είχε προσελκύσει το πρόγραμμα της 29ης Σεπτεμβρίου 2020, όταν είχαν αναμετρηθεί οι ίδιοι υποψήφιοι.

Το δεύτερο ντιμπέιτ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2020 είχε προσελκύσει 63 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Παρά τη μεγάλη μείωση, η τηλεθέαση της εκπομπής της Πέμπτης ήταν η υψηλότερη του 2024 –εξαιρουμένων αθλητικών αγώνων– για την αμερικανική τηλεόραση, διαβεβαίωσε το CNN σε ανακοίνωσή του.

Το δίκτυο προσέφερε σε άλλα τη δυνατότητα να το αναμεταδώσουν, κάτι που έκαναν όλοι οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνιστικού Fox News.

Το CNN το ίδιο προσέλκυσε 9,04 εκατομμύρια τηλεθεατές, ακολουθούμενο από το Fox News (8,8), σύμφωνα με τους αριθμούς του πρώτου. Προσθέτοντας όσους παρακολούθησαν την εκπομπή μέσω του ιστοτόπου του, που την αναμετέδιδε δωρεάν, και τοπικών καναλιών, το δίκτυο έκανε λόγο για κοινό 11,4 εκατ. ανθρώπων.

Αυτός ο τελευταίος αριθμός είναι καθαρά μεγαλύτερος (+27%) σε σύγκριση με την επίδοση του CNN στο πρώτο ντιμπέιτ του 2020.

Η εκπομπή χαρακτηρίστηκε σημείο καμπής για τον πρόεδρο Μπάιντεν, που φάνηκε να βρίσκεται αρκετές φορές σε σύγχυση και ενίοτε ήταν ακατάληπτος – σε διαμετρική αντίθεση με τη συνηθισμένη σκαιότητα και εχθρότητα του Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έντονη ανησυχία, ως ακόμη και για πανικό, στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών μετά την εκπομπή· ορισμένοι αρθρογράφοι κρίνουν πως μάλλον είναι καιρός ο πρόεδρος να εγκαταλείψει την κούρσα.

Ο κ. Μπάιντεν απέκλεισε χθες το σενάριο αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

