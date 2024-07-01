Με «εξαιρετικά επικίνδυνους» ανέμους που ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, ο κυκλώνας Μπέριλ απειλεί τον εξωτικό παράδεισο της Καραϊβικής, εγκυμονώντας «ενδεχομένως φονικούς κινδύνους» για τα νησιά Αντίλλες.

Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) του Μαϊάμι στις ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ο Μπέριλ, που βρισκόταν περίπου 240 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των νησιών Μπαρμπέιντος, θα παραμένει «κυκλώνας κατηγορίας 4 εξαιρετικά επικίνδυνος» όταν φτάσει στις ακτές νησιών της Καραϊβικής μέσα στην ημέρα σήμερα.

Τα νησιά Μπαρμπέιντος, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες και Γρενάδα έχουν τεθεί σε συναγερμό ενόψει της έλευσης του κυκλώνα και οι κάτοικοι «θωρακίζουν» τις περιουσίες τους.

Ο Μπέριλ συνοδεύεται από «καταστροφικούς ανέμους, παλιρροϊκά κύματα και ενδεχομένως φονικές καταιγίδες και καταστροφικά κύματα», προειδοποίησε το NHC.

Συνεδρίαση της Καραϊβικής Κοινότητας (Caricom), που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο νησί αυτή την εβδομάδα, αναβλήθηκε.

Στη Γρενάδα ο πρωθυπουργός Ντίκον Μίτσελ κάλεσε τους κατοίκους να αναζητήσουν γρήγορα καταφύγιο και να τηρήσουν την απαγόρευση κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ για όλο το νησί.

Στα Μπαρμπέιντος οι αυτοκινητιστές έσπευσαν στα πρατήρια καυσίμων για να εφοδιαστούν ενόψει της έλευσης της καταιγίδας.

Τα σούπερ μάρκετ και τα παντοπωλεία ήταν γεμάτα πελάτες που έκαναν προμήθειες σε νερό, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ σχεδόν παντού πολίτες τοποθετούσαν σανίδες στα παράθυρα των σπιτιών τους.

Ένας τόσο ισχυρός κυκλώνας είναι εξαιρετικά σπάνιος νωρίς στην εποχή των κυκλώνων, που στις ΗΠΑ εκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου ως τα τέλη Νοεμβρίου. «Μόνο πέντε μεγάλοι κυκλώνες (κατηγορίας 3 ή και περισσότερο) έχουν καταγραφεί στον Ατλαντικό πριν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Αν ο Μπέριλ γίνει όντως μεγάλος κυκλώνας, θα είναι ο έκτος και ο πιο πρώιμος από αυτούς που έχουν καταγραφεί στα ανατολικά», εξήγησε στο Χ ο ειδικός στους κυκλώνες Μάικλ Λόουρι.

Το Σάββατο η Μαρτινίκα, η Δομινικανή Δημοκρατία και το νησί Τομπάγκο τέθηκαν σε συναγερμό για τροπική καταιγίδα.

