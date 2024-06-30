Μπάιντεν: Καθησυχάζει τους δωρητές του μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρευρέθη χθες, Σάββατο, σε τρεις εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων για την προεκλογική εκστρατεία του και επιχείρησε να καθησυχάσει τους πιο γενναιόδωρους δωρητές, υποστηρίζοντας ότι είναι σε θέση να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές παρά τη χαοτική επίδοσή του στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ με αντίπαλο τον προκάτοχό του, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πέρασα μια καλή βραδιά, αλλά ούτε και ο Τραμπ», υποστήριξε ο δημοκρατικός υποψήφιος σε μια από τις εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων που οργανώθηκαν στις πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιού Τζέρσεϊ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.

«Σας υπόσχομαι ότι θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές», πρόσθεσε.

Η Τζιλ Μπάιντεν υποστήριξε με θέρμη τον 81χρονο σύζυγό της απέναντι στις εκκλήσεις να αποσύρει την υποψηφιότητά του, υποστηρίζοντας ότι «ο Τζο δεν είναι μόνο το σωστό πρόσωπο για τη θέση, είναι το μοναδικό πρόσωπό για τη θέση».

Οι δυο τους μετέβησαν χθες, Σάββατο, στο Νιού Τζέρσεϊ για μια εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων στην οποία συμμετείχε επίσης ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας Φιλ Μέρφι.

«Καταλαβαίνω την ανησυχία σας μετά το ντιμπέιτ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας: «Θα αγωνιστώ περισσότερο».

Αμφιβολίες εκφράζονται για την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν μετά την καταστροφική επίδοσή του το βράδυ της Πέμπτης στη διάρκεια της τηλεμαχίας με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προβληματισθούν οι οπαδοί του και να αντιδράσουν τα μέσα ενημέρωσης.

Σε κύριο άρθρο τους, οι New York Times έγραψαν για τον Μπάιντεν ότι ήταν «η σκιά ενός ηγέτη», αφού «απέτυχε στο ίδιο του το τεστ» κατά το τηλεοπτικό ντιμπέιτ.

«Η μεγαλύτερη δημόσια υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφέρει σήμερα ο κ. Μπάιντεν θα ήταν να ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές», έγραψε η συντακτική επιτροπή των New York Times, προσθέτοντας ωστόσο πως ήταν «ένας θαυμάσιος πρόεδρος».

Κανένα στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος δεν έχει ωστόσο ζητήσει μέχρι τώρα να παραιτηθεί ο Μπάιντεν από την υποψηφιότητά του. Οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον εξέφρασαν και πάλι την Παρασκευή την υποστήριξή τους προς τον Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με σημείωμα της Τζένιφερ Ο' Μάλεϊ Ντίλον, επικεφαλής της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του δημοκρατικού υποψηφίου, εσωτερική δημοσκόπηση μετά το ντιμπέιτ έδειξε ότι «οι απόψεις των ψηφοφόρων δεν άλλαξαν».

Η Τζένιφερ Ο' Μάλεϊ Ντίξον ισχυρίσθηκε επίσης πως η υποστήριξη προς τον Μπάιντεν αυξήθηκε στη διάρκεια της τηλεμαχίας και στο τέλος της. Σύμφωνα με την ίδια, 27 εκατομμύρια δολάρια (25 εκατ. ευρώ) κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν το βράδυ της Παρασκευής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.