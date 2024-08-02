Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η δολοφονία του αρχηγού της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια δεν θα βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα .

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς σχετικά απάντησε «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις, ενώ σημείωσε ότι είχε μια απευθείας συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα την Πέμπτη.

Η κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, αλλά τόνισε σε δήλωσή του ότι το Ισραήλ κατάφερε συντριπτικά πλήγματα στους πληρεξούσιους του Ιράν τελευταία, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ με έδρα τον Λίβανο, και ότι θα απαντήσει σθεναρά σε οποιαδήποτε επίθεση.

Ο κίνδυνος μίας ευρύτερης ανάφλεξης του πολέμου στην περιοχή έχει ενταθεί μετά τη δολοφονία του Χανίγια για την οποία το Ιράν έχει διαμηνύσει ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα κατά του Ισραήλ.



