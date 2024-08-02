Η Τουρκία μπλόκαρε την πρόσβαση στο Instagram, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ρυθμιστική αρχή infotech, χωρίς να αναφέρει τον λόγο ή τη διάρκεια της απαγόρευσης. Οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ούτε από την εφαρμογή στα κινητά. Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε τη ρύθμιση με το προεδρικό διάταγμα θεωρώντας πως αντίκειται στην ελευθερία της έκφρασης και μετά έλαβαν την απάντηση... Λίγα λεπτά αργότερα, ήταν αδύνατη η πρόσβαση και στην επίσημη ιστοσελίδα του δικαστηρίου.

Αναλυτικότερα, την Τετάρτη ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν επέκρινε την πλατφόρμα για την απόφασή της να μπλοκάρει αναρτήσεις συλλυπητηρίων για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

«Πρόκειται για καθαρή λογοκρισία» δήλωσε ο Αλτούν, στο X, προσθέτοντας ότι το Instagram δεν έχει επικαλεστεί παραβιάσεις πολιτικής για την απόφασή του.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τη μητρική του Instagram, τη Meta, είτε για την απαγόρευση είτε για τα σχόλια του Altun.

Η Αρχή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Τουρκίας (BTK) δημοσίευσε την απόφαση της 2ας Αυγούστου στον ιστότοπό της.

Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο (ΑΥΜ) ακύρωσε τη ρύθμιση με το προεδρικό διάταγμα σχετικά με το Τμήμα Στρατηγικής Επικοινωνίας και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο ιδρύθηκε στη Διεύθυνση Επικοινωνιών που υπάγεται στο Προεδρείο για «καταπολέμηση της χειραγώγησης και της παραπληροφόρησης». Η απόφαση, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έκρινε ότι η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Επικοινωνιών να «λειτουργεί ενάντια σε κάθε είδους χειραγώγηση και παραπληροφόρηση» αντίκειται στην ελευθερία της έκφρασης. Αξιοσημείωτο είναι ότι το σκεπτικό της απόφασης ανακοινώθηκε αφού η Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (BTK) απέκλεισε την πρόσβαση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Η ανακοίνωση, που έγινε στον λογαριασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΑΥΜ, διαγράφηκε λίγα λεπτά αργότερα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε δύο άρθρα, τα οποία «θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη Διεύθυνση Επικοινωνιών να παρεμβαίνει στην ελευθερία του Τύπου και στην ελευθερία της έκφρασης», με το σκεπτικό ότι ήταν αντισυνταγματικά.

Το δικαστήριο τόνισε στην απόφασή του ότι «το άρθρο 104 του Συντάγματος ορίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πρώτο και δεύτερο μέρος του δεύτερου μέρους του Συντάγματος και τα πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στο τέταρτο μέρος δεν μπορούν να ρυθμίζονται από Προεδρικά Διατάγματα».

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ήταν σαφές ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και οι δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες θα συνιστούσαν παρέμβαση στην «ελευθερία έκφρασης και διάδοσης της σκέψης» του Συντάγματος και στην «ελευθερία του Τύπου». .

«Στο πλαίσιο αυτό, έχει παρατηρηθεί ότι οι κανόνες περιέχουν ρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων που περιλαμβάνονται στο Δεύτερο Τμήμα του Συντάγματος ως προς το πεδίο εφαρμογής τους», αναφέρεται στην απόφαση.

Ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε ότι οι κανόνες περιείχαν ρυθμίσεις σχετικά με το απαγορευμένο σημείο που δεν μπορούσαν να ρυθμιστούν με το Προεδρικό Διάταγμα, ότι οι κανόνες ήταν αντίθετοι με το Σύνταγμα ως προς την εξουσία ως προς το αντικείμενο και ότι ακυρώθηκαν.

Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι η ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση διαγράφηκε από τον λογαριασμό του Συνταγματικού Δικαστηρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λίγα λεπτά αργότερα δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του δικαστηρίου.

