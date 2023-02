Μπάιντεν από Βαρσοβία: Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη - Ισχυρότερο από ποτέ το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε την Τρίτη τον πολωνό ομόλογό του Αντρέι Ντούντα για τη δέσμευση της χώρας του να στηρίξει τον λαό της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας εμφατικά τη σχέση Πολωνίας - Ουκρανίας «κρίσιμη, κρίσιμη, κρίσιμη».



Ο Μπάιντεν επισήμανε ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε «καλύτερη θέση από ποτέ» και κάλεσε τις χώρες του ΝΑΤΟ «να συνεχίσουν να επαγρυπνούν».



«Έκανα σαφές ότι η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πραγματική, και ένα χρόνο μετά θα έλεγα ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο από ποτέ», είπε ο Μπάιντεν σύμφωνα με το CNN.



⚡️Polish President Duda and US President Biden meet in Warsaw pic.twitter.com/jOJ6blEXRa