Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για διήμερη επίσημη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον Αζέρο ομόλογό του, τον Ιλχάμ Αλίεφ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η επίσκεψη σε αυτή τη χώρα του Καυκάσου, που είναι στενός εταίρος της Μόσχας αλλά ταυτόχρονα και σημαντικός πάροχος ενέργειας στις χώρες της Δύσης, σημειώνεται ενώ συνεχίζεται η άνευ προηγούμενου επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στο ρωσικό έδαφος, στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από την άφιξη του αεροσκάφους του Πούτιν στο Μπακού.

Ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει αύριο με τον Αλίεφ «θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων στρατηγικής συνεργασίας και συμμαχίας μεταξύ της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και τα διεθνή και περιφερειακά προβλήματα», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν θα παραστεί επίσης αύριο σε μια τελετή κατάθεσης στεφάνων στον τάφο του Χαϊντάρ Αλίεφ, του πρώην προέδρου του Αζερμπαϊτζάν (1993-2003) και πατέρα του σημερινού ηγέτη της χώρας.

Ο Πούτιν είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά το Αζερμπαϊτζάν το 2018.

Το Αζερμπαϊτζάν, που θα φιλοξενήσει την επόμενη κλιματική σύνοδο (COP29) τον Νοέμβριο, είναι σημαντικός παραγωγός φυσικού αερίου και προς αυτή τη χώρα στράφηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει τις ελλείψεις αφού μειώθηκαν οι ρωσικές παραδόσεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε βάρος του Πούτιν έχει εκδοθεί από τον Μάρτιο του 2023 ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για την «εκτόπιση» παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία, κάτι που περιπλέκει τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό. Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

