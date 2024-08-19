Πορτογαλία: Μεγάλη πυρκαγιά καίει το νότιο τμήμα της Μαδέρας

Εκατοντάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν στην Πορτογαλία για να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που κατακαίει το νότιο τμήμα του νησιού Μαδέρα, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στον Ατλαντικό, όπου οι ισχυροί άνεμοι περιπλέκουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη στην απομονωμένη αγροτική περιοχή Ριμπέιρα Μπράβα και επεκτάθηκε στον γειτονικό δήμο της Καμάρα ντε Λόμπος. Πλέον εκτείνεται σε τρία μέτωπα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περίπου 200 πυροσβέστες με 38 οχήματα έχουν αναπτυχθεί στο νησί αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την χαμηλή υγρασία και τους σφοδρούς ανέμους δυσκολεύουν την προσπάθεια κατάσβεσης. Ένα ελικόπτερο που έκανε ρίψεις νωρίτερα, αναγκάστηκε να σταματήσει αφού έπεσε η νύχτα.

«Αυτή η πυρκαγιά, που είναι πολύ επικίνδυνη, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οφείλεται σε εμπρησμό, σε μια δυσπρόσιτη περιοχή όπου δεν μπορούσαν να επέμβουν τα εναέρια μέσα» είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Μαδέρας, Μιγκέλ Αλμπουκέρκε.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο 160 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους.

Όλη η ακτογραμμή της Μαδέρας, μιας αυτόνομης περιφέρειας της Πορτογαλίας με περίπου 250.000 κατοίκους, έχει τεθεί σε «πορτοκαλί συναγερμό» μέχρι αύριο Δευτέρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία IPMA, τις προηγούμενες ημέρες η θερμοκρασία στο νησί έφτανε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Λόγω των ισχυρών ανέμων, που έτρεφαν τη φωτιά, ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις.

Η Πορτογαλία έστειλε χθες στη Μαδέρα 76 πυροσβέστες από την ηπειρωτική χώρα ενώ απόψε αναμένεται να φτάσουν άλλοι 15 πυροσβέστες από το γειτονικό αρχιπέλαγος των Αζορών.

