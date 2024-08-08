Η πραγματική ιστορία πίσω από το site που κατηγορείται ότι πυροδότησε τις ταραχές στη Βρετανία

Τι συνδέει έναν πατέρα που ζει στη Λαχώρη του Πακιστάν, έναν ερασιτέχνη παίκτη χόκεϋ από τη Νέα Σκωτία και έναν άντρα που ονομάζεται Κέβιν από το Χιούστον του Τέξας;

Όλοι συνδέονται με το Channel3Now, το site που δημοσίευσε ψευδή στοιχεία για τον 17χρονο κατηγορούμενο για την επίθεση στο Σάουθπορτ και έγιναν viral στην πλατφμόρμα X.

Το Channel3Now επίσης ψευδώς ανέφερε ότι ο δράστης είχε φτάσει με πλοίο στη Βρετανία πέρυσι και ζητούσε άσυλο.

Οι δημοσιεύσεις του Channel3Now, σε συνδυασμό με αναληθή ισχυρισμούς από άλλες πηγές ότι ο δράστης ήταν μουσουλμάνος, συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στο ξεκίνημα των πρωτοφανών ταραχών που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο σε πολλές περιπτώσεις τζαμιά και μουσουλμανικές κοινότητες.

Το BBC εντόπισε αρκετούς ανθρώπους που συνδέονται με το Channel3Now, μίλησε με φίλους και συναδέλφους τους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι είναι αληθινοί άνθρωποι και συνομίλησε με άνθρωπο που ισχυρίζεται ότι «διευθύνει» τον ιστότοπο.

Η ρεπόρτερ του BBC κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για εμπορική επιχείρηση που προσπαθεί να συγκεντρώσει ειδήσεις για την εγκληματικότητα, ενώ κερδίζει χρήματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς ότι η παραπληροφόρηση του Channel3Now θα μπορούσε να συνδέεται με το ρωσικό κράτος.

Το άτομο που ισχυρίζεται ότι ανήκει στη διοίκηση του Channel3Now ανέφερε ότι η δημοσίευση του ψευδούς ονόματος «δεν έπρεπε να συμβεί, ήταν λάθος, αλλά όχι σκόπιμο».

Το ψευδές άρθρο δεν ήταν υπογεγραμμένο και δεν είναι σαφές ποιος ακριβώς το έγραψε.

Ένας ερασιτέχνης παίκτης χόκεϊ από τη Νέα Σκωτία, που ονομάζεται Τζέιμς, ήταν το πρώτο άτομο που εντόπισε να συνδέεται με το Channel3Now. Το όνομά του εμφανίζεται σπανίως σε άλλα άρθρα στον ιστότοπο και μια εικόνα του εμφανίζεται σε μια σχετική σελίδα στο LinkedIn.

Ο λογαριασμός στο Facebook που συνδέεται με τον Τζέιμς έχει μόλις τέσσερις φίλους, ένας από τους οποίους ονομάζεται Farhan. Το προφίλ του στο Facebook λέει ότι είναι δημοσιογράφος για τον ιστότοπο.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος έστειλε μήνυμα σε δεκάδες followers τους. Ο λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της σχολής όπου ο Τζέιμς έπαιζε χόκεϊ και ένας από τους φίλους του, επιβεβαιώνουν ότι είναι πραγματικό πρόσωπο που αποφοίτησε πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο φίλος του λέει ότι ο Τζέιμς θέλει να μάθει «ποια θα ήταν η εμπλοκή του στο άρθρο». Αφού η δημοσιογράφος απαντά ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τζέιμς είναι συνδεδεμένος με το Channel3Now, ο φίλος σταματά να απαντά.

Πρώην συνάδελφοι του Farhan, αρκετοί με έδρα το Πακιστάν, επιβεβαιώνουν την ταυτότητά του. Στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύει σχετικά με την ισλαμική του πίστη και τα παιδιά του. Το όνομά του δεν εμφανίζεται στο ψευδές άρθρο.

Λίγο καιρό αφότου έστειλε μήνυμα, ο Farhan την μπλοκάρει στο Instagram. Όμως επιτέλους λαμβάνει απάντηση από το επίσημο email του Channel3Now.

Το άτομο που έρχεται σε επαφή λέει ότι λέγεται Κέβιν και ότι εδρεύει στο Χιούστον του Τέξας. Αρνείται να αποκαλύψει το επώνυμό του και δεν είναι σαφές εάν ο Κέβιν είναι πραγματικά αυτός που λέει ότι είναι, όμως συμφωνεί να απαντήσει σε ερωτήσεις μέσω email.

Ο Κέβιν λέει ότι μιλάει από το «κεντρικό γραφείο» του ιστότοπου στις ΗΠΑ, κάτι που ταιριάζει τόσο με τους χρόνους αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ορισμένα από τα προφίλ του ιστότοπου όσο και με τις φορές που ο Κέβιν απαντά στα email.

Υπογράφει αρχικά ως «ο αρχισυντάκτης» πριν πει ότι είναι στην πραγματικότητα «επαληθεύει». Αρνείται να κοινοποιήσει το όνομα του ιδιοκτήτη του ιστότοπου, ο οποίος λέει ότι ανησυχεί «όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για όλους όσους εργάζονται για αυτόν».

Ο Κέβιν ισχυρίζεται ότι υπάρχουν «περισσότεροι από 30» άνθρωποι στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πακιστάν και την Ινδία που εργάζονται για τον ιστότοπο, που συνήθως προσλαμβάνονται από sites για ελεύθερους επαγγελματίες.

Λέει πώς ο Farhan συγκεκριμένα δεν ενεπλάκη στην ψευδή ιστορία του Σάουθπορτ, για την οποία ο ιστότοπος ζήτησε δημόσια συγγνώμη και κατηγόρησε την «ομάδα μας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο».

Στον απόηχο των ψευδών ισχυρισμών που κοινοποίησε το Channel3Now, κατηγορήθηκε ότι συνδέθηκε με το ρωσικό κράτος με βάση παλιά βίντεο στο κανάλι του στο YouTube στα ρωσικά.

Ο Kevin λέει ότι ο ιστότοπος αγόρασε ένα πρώην ρωσόφωνο κανάλι YouTube που επικεντρωνόταν σε ράλι αυτοκινήτων «πριν από πολλά χρόνια» και αργότερα άλλαξε το όνομά του.

Δεν υπήρχαν δημοσιευμένα βίντεο στον λογαριασμό για περίπου έξι χρόνια, προτού αρχίσει να ανεβάζει περιεχόμενο σχετικό με το Πακιστάν - όπου εδρεύει ο Farhan και όπου ο ιστότοπος παραδέχεται ότι έχει συνεργάτες.

«Ακριβώς επειδή αγοράσαμε ένα κανάλι YouTube από έναν Ρώσο πωλητή δεν σημαίνει ότι έχουμε συνεργασία» λέει ο Kevin.

«Είμαστε ένας ανεξάρτητος ιστότοπος ψηφιακών ειδήσεων που καλύπτει ειδήσεις από όλο τον κόσμο».

«Όσες περισσότερες ιστορίες γίνεται»

Ο Κέβιν είπε ακόμη ότι το site είναι μια εμπορική επιχείρηση και βγάζει κέρδος από την κάλυψη «όσο το δυνατόν περισσότερων ιστοριών». Οι περισσότερες ιστορίες του είναι ακριβείς - φαινομενικά αντλούνται από αξιόπιστες πηγές σχετικά με πυροβολισμούς και τροχαία ατυχήματα στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο ιστότοπος δημοσίευσε κι άλλες ψευδείς εικασίες σχετικά με τον δράστη του Σάουθπορτ, όπως και για το άτομο που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κέβιν ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί ένα μικρό site και ο λογαριασμός του στο Χ να έχουν την ευθύνη για την καταιγίδα που ξέσπασε στη Βρετανία μετά το Σάουθπορτ.

Εν μέρει έχει δίκιο, σημειώνει η δημοσιογράφος του BBC και προσθέτει ότι η ψευδής ιστορία του Channel3Now αναδημοσιεύτηκε από πολλούς λογαριασμούς στα social media.

Αρκετά από αυτά είχαν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ και έχουν ιστορικό παραπληροφόρησης σχετικά με θέματα όπως η πανδημία, τα εμβόλια και η κλιματική αλλαγή.

Αυτά τα προφίλ μπόρεσαν να συγκεντρώσουν σημαντικούς ακόλουθους και να προωθήσουν το περιεχόμενό τους σε περισσότερους ανθρώπους, μετά τις αλλαγές που έκανε ο Έλον Μασκ μετά την αγορά του Twitter.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις χρηστών με λιγότερους από μισό εκατομμύριο ακόλουθους λένε ότι οι λογαριασμοί μπορούν να αποφέρουν 10-20 δολάρια ανά εκατομμύριο προβολές ή εμφανίσεις στο X.

Μερικοί από αυτούς τους λογαριασμούς με περιεχόμενο παραπληροφόρησης συγκεντρώνουν περισσότερες από ένα εκατομμύριο εμφανίσεις σχεδόν σε κάθε ανάρτηση και κοινοποίηση αναρτήσεων πολλές φορές την ημέρα.

Άλλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης - εκτός από το X - επιτρέπουν επίσης στους χρήστες να κερδίζουν χρήματα από τις προβολές. Ωστόσο, το YouTube, το TikTok, το Instagram και το Facebook έχουν κλείσει προφίλ που δημοσιεύουν περιεχόμενο που παραβιάζει τις οδηγίες τους σχετικά με την παραπληροφόρηση.

Εκτός από τους κανόνες κατά περιεχομένου μέσω AI, το X δεν έχει κατευθυντήριες γραμμές για την παραπληροφόρηση.

Το Χ δεν απάντησε στο αίτημα του BBC για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

