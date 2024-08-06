Μπανγκλαντές: Ο Μουχάμαντ Γιουνούς επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Μουχάμαντ Γιουνούς θα ηγηθεί της προσωρινής κυβέρνησης στο Μπανγκλαντές μετά τη διάλυση του κοινοβουλίου και τη φυγή της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα στο εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο Τύπου της προεδρίας.

Η απόφαση «σχηματισμού προσωρινής κυβέρνησης (…) με επικεφαλής τον Γιουνούς» ελήφθη κατά τη συνάντηση του προέδρου Σαχάπουντιν με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και αντιπροσωπεία των φοιτητών που πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις των προηγούμενων εβδομάδων, διευκρίνισε το γραφείο Τύπου της προεδρίας του Μπανγκλαντές.

Ο 84χρονος Γιουνούς, γνωστός ως «τραπεζίτης των φτωχών», τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2006 επειδή μέσω της χορήγησης μικρών δανείων από την τράπεζα που ίδρυσε, έδωσε διέξοδο σε εκατομμύρια φτωχούς ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση σε συστηματικές τράπεζες.

Οι επικριτές του, ανάμεσά τους και η πρώην πρωθυπουργός Χασίνα, τον είχαν κατηγορήσει ότι «έπινε το αίμα των φτωχών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.