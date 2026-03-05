Τραμπ: «Χάνουν τον χρόνο τους - Εγώ θα διαλέξω τον επόμενο ηγέτη του Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios την Πέμπτη ότι πρέπει να συμμετάσχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν όπως ακριβώς έκανε και στη Βενεζουέλα.

Μάλιστα, κατά τη συνέντευξη στο Axios, απέρριψε την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ως «απαράδεκτη»., αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι είναι ο πιθανότερος διάδοχος.

Για αρκετές ημέρες το ιρανικό καθεστώς έχει αναβάλει την ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη. Ωστόσο, δηλώσεις Ιρανών πολιτικών την Πέμπτη άφηναν να εννοηθεί ότι επίκειται η ανακοίνωση.

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ελαφρύς. Πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως έγινε με την Ντέλσι [Ροντρίγκες] στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι αρνείται να αποδεχθεί έναν νέο Ιρανό ηγέτη που θα συνεχίσει τις πολιτικές του Χαμενεΐ, οι οποίες θα σύρουν τις ΗΠΑ ξανά σε πόλεμο «σε πέντε χρόνια».

«Ο διορισμός του γιου του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», είπε.

Τα σχόλια του Τραμπ αποτελούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αξίωση για εμπλοκή στο πολιτικό μέλλον του Ιράν, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τους στόχους της μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας που ξεκίνησε το Σάββατο.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο 56χρονος γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη, έχει αναδειχθεί ως το φαβορί για να διαδεχθεί τον πατέρα του, αν και δεν έχει γίνει ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση.

Σκληροπυρηνικός κληρικός με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει αναλάβει ποτέ δημόσιο αξίωμα.

Το Ισραήλ βομβάρδισε την Τρίτη ιρανικό κτίριο στην πόλη Κομ όπου στεγάζεται το θρησκευτικό σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, επιδιώκοντας να διαταράξει τη διαδικασία ψηφοφορίας.



Ο Τραμπ συνέκρινε τη διαδικασία διαδοχής στο Ιράν με την παρέμβασή του στη Βενεζουέλα, όπου η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.

Στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Βενεζουέλα «τον νέο φίλο μας και εταίρο» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μετά την επιχείρηση κατά του Μαδούρο.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επαίνεσε τη Ροντρίγκες, λέγοντας ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει», μετά την επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκουμ, στο Καράκας και την ανακοίνωση της Ροντρίγκες για σχέδια μεταρρύθμισης της νομοθεσίας της χώρας για τις εξορύξεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.