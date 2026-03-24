Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα πιθανό διπλωματικό άνοιγμα εν μέσω της συνεχιζόμενης σύρραξης.



«Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και να καταλήξει σε συμφωνία, εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών», σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Arabiya, που επικαλείται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.



Το ρεπορτάζ έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που κατέληξαν σε αυτό που χαρακτήρισε ως «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

#Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei has agreed to negotiate with the #US and reach an agreement, Al Arabiya reports citing Israeli media. pic.twitter.com/VhbBLNY5de March 24, 2026



Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, και αναμένεται να συνεχιστούν, αυξάνοντας την πιθανότητα να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για την επίλυση του πολέμου.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του και στενός συνεργάτης του, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν στις συνομιλίες με Ιρανούς εκπροσώπους.



Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης», προσθέτοντας παράλληλα ότι στο Ιράν «έχουν απομείνει κάποιοι ηγέτες».



Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ωστόσο, επικαλέστηκε μια πηγή που διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν απευθείας ή έμμεσες επικοινωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντας μια αντίθετη εκδοχή σχετικά με την κατάσταση της διπλωματικής εμπλοκής, ενώ και οι Φρουροί της Επανάστασης δείχνουν ότι τηρούν σκληρή γραμμή.

Το IRGC θα χτυπήσει το Ισραήλ «χωρίς αυτοσυγκράτηση»

Σε νέα ανακοίνωσή του, το IRGC κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εκμεταλλεύεται τις τρέχουσες «συνθήκες πολέμου» για να διαπράξει «εκτεταμένα εγκλήματα πολέμου εναντίον αμάχων» στον Λίβανο και την Παλαιστίνη.

Ανέφερε ότι εάν συνεχιστούν τέτοιες πράξεις, το IRGC θα εξαπολύσει «βαριές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο βόρειο Ισραήλ και στην περιοχή κοντά στη Γάζα «χωρίς αυτοσυγκράτηση», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πηγή: skai.gr

