Επιτροπή ενόρκων στην Καλιφόρνια έκρινε τον Μπιλ Κόσμπι ένοχο για σεξουαλική επίθεση, επιδικάζοντας στην Ντόνα Μότσινγκερ αποζημίωση ύψους 59,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Μότσινγκερ ισχυρίστηκε ότι, ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρα σε εστιατόριο το 1972, της χορηγήθηκαν ναρκωτικά και βιάστηκε από τον Κόσμπι, αφού της πρόσφερε ένα ποτήρι κρασί στη λιμουζίνα του.

Η Μότσινγκερ μήνυσε τον Κόσμπι αφού η Καλιφόρνια τροποποίησε τους νόμους της για να αλλάξει τους χρόνους παραγραφής σχετικά με το πότε μπορούν οι καταγγέλλουσες να υποβάλουν αγωγές για σεξουαλική επίθεση. Σε δηλώσεις της μετά την ετυμηγορία της επιτροπής ενόρκων, περιέγραψε τη δίκη ως μια προσπάθεια πέντε δεκαετιών για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο Κόσμπι εξέτισε ποινή τριών ετών στη φυλακή, αφού καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση το 2018, αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2021, όταν ανώτερο δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση, σημειώνει ο Guardian.

Ένας δικηγόρος του Κόσμπι δήλωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Δευτέρας. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις πολλαπλές κατηγορίες γυναικών ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά, υποστηρίζοντας ότι όλες οι επαφές ήταν συναινετικές. Ο Κόσμπι δεν κατέθεσε στη δίκη.

Η Μότσινγκερ, 84 ετών, κατέθεσε την αγωγή της εναντίον του Κόσμπι το 2023.

«Ο κατηγορούμενος Κόσμπι χρησιμοποίησε τον τεράστιο πλούτο, τη δύναμη, τη φήμη και το κύρος του, προσφέροντας σε γυναίκες όπως η κα Μότσινγκερ πρόσβαση στον κόσμο των διασημοτήτων και των καλλιτεχνών», αναφερόταν στην καταγγελία.

Σύμφωνα με την αγωγή, ενώ η Μότσινγκερ ταξίδευε μαζί με τον Κόσμπι προς την παράσταση, αυτός της πρόσφερε ένα ποτήρι κρασί. Λίγο αργότερα, η Μότσινγκερ άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και ο Κόσμπι της έδωσε αυτό που εκείνη πίστευε ότι ήταν μια ασπιρίνη, σύμφωνα με την αγωγή. Η Mότσινγκερ ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της, για να ξυπνήσει τελικά στο σπίτι της φορώντας μόνο εσώρουχα και να συνειδητοποιήσει ότι είχε βιαστεί.









Πηγή: skai.gr

