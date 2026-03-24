Ο «σκληροπυρηνικός» Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολγκάντρ αναλαμβάνει νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στο κανάλι τους στο Telegram. Ο Ζολγκάντρ διαδέχεται τον Αλί Λαριτζανί που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση.

Ως Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ζολγκάντρ θα είναι αυτός που θα συντονίζει σημαντικούς πυλώνες της ιρανικής πολιτικής.

«Με τη γνώμη και την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης και με διάταγμα του Προέδρου, ο Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολγκάντρ διορίστηκε Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Κυβερνοσωμάτιο των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης»





Η ανακοίνωση του διορισμού του Ζολγκάντρ ως γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας κρίνεται ως σημαντική. Ο Ζολγκάντρ δεν είναι ένας τυχαίος γραφειοκράτης· είναι ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) με τεράστια εμπειρία στις μυστικές επιχειρήσεις και την εσωτερική ασφάλεια. Ο διορισμός του δείχνει ότι οι Φρουροί έχουν πάρει πλέον τα «κλειδιά» της χώρας από τους πολιτικούς.

Πηγή: skai.gr

