Ως «συνωμοσίες του εχθρού» που γίνονται «για να αντισταθμίσουν τις ήττες και να αλλάξουν τις εξισώσεις του πολέμου» παρουσίασαν εκ νέου τις αναφορές του πρόεδρου Τραμπ και των ειδησεογραφικών πρακτορείων για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ‘’διαπραγματεύεται’’ με τους άθλιους και παιδοκτόνους επιτιθέμενους με μια επιχείρηση προσανατολισμένη στον αντίκτυπο. Οι κύριες μονάδες μάχης των Φρουρών της Επανάστασης και των Μπάσιτζ ενός Εκατομμυρίου δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο πεδίο της μάχης. Η είσοδός τους, εάν χρειαστεί, θα κάνει τη μάχη πιο έντονη και τον κίνδυνο αναπόφευκτο για τους εχθρούς» τονίζουν οι IRGC σε μήνυμά τους πριν από τα μεσάνυχτα.

«Οι συνωμοσίες του εχθρού για να αντισταθμίσουν τις ήττες και να αλλάξουν τις εξισώσεις του πολέμου τις επόμενες ώρες δεν κρύβονται από τα μάτια των Φρουρών της Επανάστασης». Το σοβαρό πλήγμα του Ιράν θα πέσει στους διοικητές, τους δράστες και τους υφισταμένους οποιουδήποτε επιπέδου επιθετικότητας και εγκλήματος σε λιγότερο από μια στιγμή» προσθέτουν χαρακτηριστικά.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει μήνυμα στο Ιράν μέσω μεσολαβητών και το Ιράν δηλώνει ότι εξετάζει προς το παρόν τις προτάσεις, αναφέρει πάντως το CBS News. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε αποκλειστικά στο αμερικανικό δίκτυο ότι «λάβαμε σημεία από τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών και αυτά εξετάζονται».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι μια νέα ομοβροντία πυραύλων εξαπολύθηκε προς το Ισραήλ το πρωί της Τρίτης, μετά από μια προηγούμενη ομοβροντία που έπληξε ένα κτίριο στον βορρά.

«Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα πυραύλων σε κατεχόμενα εδάφη», δημοσίευσε στο Telegram η κρατική ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB), υποστηρίζοντας ότι τα βλήματα πέρασαν από την πυραυλική άμυνα του Ισραήλ.

