«Εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο, δύσκολο να τον τελειώσεις» - Ασαφής η στρατηγική Τραμπ στο Ιράν

Μετά τη σύσκεψη της G7 την Τετάρτη, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε κάτι που πολλοί ηγέτες σκέφτονται: κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι αποζητά ο Ντόναλντ Τραμπ από τον πόλεμο στο Ιράν.

Εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα για το πώς και πότε θα τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ τόσο οι σύμμαχοι όσο και οι αντίπαλοί του προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την επόμενη ημέρα.

Δύο πηγές με γνώση της τηλεδιάσκεψης της G7 ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ ήταν «ασαφής και αόριστος». Κάποιες χώρες θεωρούν πως θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, ενώ άλλοι συμμετέχοντες έμειναν με την εντύπωση ότι επιθυμεί τη συνέχισή του.

«Εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ να διευκρινίσει τόσο τους τελικούς στόχους του όσο και τον ρυθμό που σκοπεύει να δώσει στις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την τηλεδιάσκεψη.

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ έκανε δηλώσεις που έστειλαν αντιφατικά μηνύματα.Αρχικά δήλωσε στο Axios ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», επειδή «δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα» να χτυπηθεί στο Ιράν.

Ωστόσο, καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για μια συγκέντρωση στο Κεντάκι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν τελειώσει» με το Ιράν.

Στη σκηνή, ο Τραμπ είπε σε ένα ενθουσιώδες πλήθος: «Ποτέ δεν πρέπει να δηλώνεις νωρίς ότι κέρδισες. Κερδίσαμε. Στην πρώτη ώρα είχε τελειώσει». Λίγα λεπτά αργότερα, πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, έτσι δεν είναι; Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά, σωστά;».

Όταν ο Τραμπ κήρυξε τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου, έθεσε τέσσερις βασικούς στόχους: να καταστρέψει το ναυτικό του Ιράν, να υποβαθμίσει την ικανότητα των βαλλιστικών πυραύλων του, να θέσει το πυρηνικό του πρόγραμμα εκτός εμβέλειας και να τερματίσει την υποστήριξη της Τεχεράνης προς τους περιφερειακούς συμμάχους της.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, τόνισε την Τετάρτη ότι οι στόχοι αυτοί δεν έχουν αλλάξει, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι «προωθούν μια ψευδή αφήγηση πως υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ίδιος ο Τραμπ έχει δημοσιοποιήσει, ο πόλεμος εξελίσσεται θετικά για τις ΗΠΑ, αλλά οι βασικοί στόχοι δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί.

Από τη μια, ο ιρανικός ναυτικός στόλος έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τα περισσότερα πυραυλικά συστήματα και αποθέματα πυραύλων του Ιράν έχουν υποστεί πλήγματα. Η στρατιωτική βιομηχανία της χώρας έχει δεχθεί επίσης σοβαρά πλήγματα, ενώ οι απώλειες των ΗΠΑ ήταν χαμηλότερες από το αναμενόμενο.

Από την άλλη όμως, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει τα 450 κιλά υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου που διαθέτει το Ιράν στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Επιπλέον, η οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση Pickaxe Mountain, κοντά στο Νατάνζ, δεν έχει δεχθεί ακόμη επίθεση.

Πού διαφωνούν ΗΠΑ και Ισραήλ

Και οι ΗΠΑ με το Ισραήλ μπορεί να συνεργάζονται στον πόλεμο, αλλά δεν συμφωνούν πλήρως για το τι σημαίνει μια «νίκη».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, έχει επισημάνει στους δυτικούς ομολόγους του ότι, παρότι οι δύο σύμμαχοι συμφωνούν ως προς τους στρατιωτικούς στόχους, υπάρχουν «διαφορετικές αποχρώσεις» στο ζήτημα της αλλαγής καθεστώτος.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί ο πόλεμος να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο περισσότερο ως πιθανό «παράπλευρο όφελος», σύμφωνα με πηγές.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι εκτιμούν πως ο Τραμπ δεν σχεδιάζει να τερματίσει τον πόλεμο μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα να λάβει μια αιφνιδιαστική απόφαση αν κρίνει ότι οι στόχοι του έχουν επιτευχθεί.

Μια πηγή που μίλησε με τον Τραμπ το βράδυ της Τρίτης περιέγραψε τον πρόεδρο ως «ενθουσιώδη» με την ιδέα να συνεχιστεί ο πόλεμος για τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις ακόμη εβδομάδες πριν ληφθεί τελική απόφαση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο τους Φρουρούς της Επανάστασης, τους οποίους αποκαλεί «γκεστάπο». Στόχος του είναι να αποδυναμωθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταστεί δυνατή μια εσωτερική εξέγερση στο Ιράν.

«Δεν είναι αρκετά αδύναμοι αυτή τη στιγμή, αλλά θα είναι σε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες», ανέφερε η ίδια πηγή, εκτιμώντας ότι με τη βοήθεια των ΗΠΑ ο ιρανικός λαός θα μπορούσε να ανατρέψει το καθεστώς.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο τις τελευταίες ημέρες ως μια «εκδρομή», δηλαδή μια προσωρινή παρέκκλιση από την εσωτερική του ατζέντα που θα τελειώσει σύντομα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η σύγκρουση θα τερματιστεί όταν το αποφασίσει ο ίδιος.

Ένας ανώτερος Άραβας αξιωματούχος που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δήλωσε στο Axios ότι η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές πως δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο με βάση το χρονοδιάγραμμα της Ουάσιγκτον.

Οι Ιρανοί ζητούν διεθνείς εγγυήσεις ότι η σύγκρουση δεν θα επαναληφθεί και όχι άλλη μια προσωρινή εκεχειρία που ενδέχεται να καταρρεύσει, όπως συνέβη στο παρελθόν.

Χωρίς άμεσο διάλογο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και με τον Τραμπ να υπονοεί ακόμη και τη δολοφονία του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το Ιράν δεν έχει κανένα κίνητρο να υποχωρήσει.

Ακόμη και αν ο Τραμπ αποφασίσει να αποσυρθεί, οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και χωρών του Κόλπου ενδέχεται να συνεχιστούν.

«Είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο, αλλά πολύ δύσκολο να τον τελειώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

