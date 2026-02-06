Να κερδίσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο φέρεται να επιθυμεί η Μόσχα.

Οι εργασίες για ένα ειρηνευτικό έγγραφο στο πλαίσιο της επίλυσης της «ουκρανικής σύγκρουσης» μπορεί να διαρκέσουν τουλάχιστον 1,5 μήνα, δήλωσε ρωσική πηγή στο TASS.



«Εξαιρετικά πολυδιάστατη και σταδιακή εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, και δύσκολα θα ολοκληρωθεί σε έναν μήνα. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 1,5 μήνας, δεδομένης μιας φυσιολογικής στάσης από όλες τις πλευρές και της ετοιμότητας για άμεση άρση των ριζικών διαφορών, αλλά φυσικά μπορεί να χρειαστεί ακόμη περισσότερος χρόνος», είπε.



Το Άμπου Ντάμπι φιλοξένησε τον δεύτερο γύρο τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στις 4 και 5 Φεβρουαρίου. Μετά τις συνομιλίες, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν να ανταλλάξουν 314 κρατούμενους. Σύμφωνα με τον Αμερικανό διπλωμάτη, οι Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης τις επόμενες εβδομάδες.



Στις 23 και 24 Ιανουαρίου, στο Άμπου Ντάμπι φιλοξενήθηκε ο πρώτος γύρος τριμερών διαβουλεύσεων για την ασφάλεια μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας. Επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας ήταν ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου. Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο υπουργός Άμυνας Ράστεμ Ουμέροφ.

Πηγή: skai.gr

