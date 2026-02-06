Η Βολιβία και οι ΗΠΑ θέλουν οι πρεσβευτές να επιστρέψουν «το συντομότερο»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ΗΠΑ και η Βολιβία επιθυμούν να επαναφέρουν τους πρεσβευτές τους στις πρωτεύουσες των δύο χωρών το συντομότερο δυνατόν, μετά από 18 χρόνια διακοπής διπλωματικών σχέσεων σε αυτό το επίπεδο.

Οι διπλωματικές σχέσεις σε επίπεδο πρεσβευτών είχαν διακοπεί από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Η διακοπή είχε προκληθεί όταν ο τότε πρόεδρος Έβο Μοράλες διέταξε την αποχώρηση του κορυφαίου διπλωματικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ, τον οποίο κατηγόρησε για στήριξη συνωμοσίας κατά της κυβέρνησής του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βολιβία εκφράζουν την πρόθεσή τους να αποκαταστήσουν τους διπλωματικούς δεσμούς στο επίπεδο των πρεσβευτών, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες διακοπής, όπως έκανε γνωστό ο βολιβιανός υπουργός Εξωτερικών, Φερνάντο Αραμάγιο, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη διπλωματική πολιτική των δύο χωρών, με στόχο την επαναπροσέγγιση και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Η διπλωματική εκπροσώπηση είχε διακοπεί τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν ο τότε πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, εκδίωξε τον επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας, κατηγορώντας τον για ανάμειξη στα εσωτερικά της χώρας και για στήριξη συνωμοσίας εναντίον της κυβέρνησής του. Η Ουάσινγκτον απάντησε με ανάλογες κινήσεις, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια περίοδος ψυχρών σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Τα τελευταία χρόνια, η Βολιβία διατηρούσε βασικές συμμαχίες με χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Κούβα και η Βενεζουέλα, απομακρυνόμενη από τις ΗΠΑ και τη Δύση. Αυτή η πολιτική φαίνεται να αλλάζει υπό τη νέα ηγεσία.

Επαναπροσέγγιση με ΗΠΑ υπό τη νέα κυβέρνηση Πας

Ο νέος πρόεδρος της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, που ανέλαβε καθήκοντα τον Νοέμβριο, έχει θέσει ως προτεραιότητα την εξομάλυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βολιβίας πραγματοποίησε συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λαντάου.

Σε δηλώσεις του, ο Φερνάντο Αραμάγιο ανέφερε: «Φυσικά, θίξαμε το ζήτημα της επιστροφής των πρεσβευτών και η ιδέα είναι αυτό να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό». Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσης ότι η πρόσφατη συνάντηση επαναβεβαίωσε τη «δέσμευση των ΗΠΑ σε σθεναρή εταιρική σχέση» με τη Βολιβία.

Νέα προσέγγιση και στις σχέσεις με τη Χιλή

Παράλληλα με την επαναπροσέγγιση με την Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση Πας στοχεύει σε ένα άνοιγμα και προς τη γειτονική Χιλή. Υπενθυμίζεται πως η Βολιβία και η Χιλή έχουν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις σε επίπεδο πρεσβευτών ήδη από το 1978, κυρίως λόγω της πολύχρονης διένεξης για τη βολιβιανή διεκδίκηση πρόσβασης στη θάλασσα, που διατηρείται ανοιχτή από τον Πόλεμο του Ειρηνικού (1879).

Ο βολιβιανός ΥΠΕΞ επισκέφθηκε πρόσφατα το Σαντιάγο και είχε επαφές με την απερχόμενη κυβέρνηση του Γκαμπριέλ Μπόριτς, αλλά και με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ. Σε δηλώσεις του τόνισε σχετικά: «Έχουμε κάθε πρόθεση να το κάνουμε», αναφερόμενος στην αποκατάσταση των σχέσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Λα Πας «δεν εννοεί να αποκηρύξει την ιστορική διεκδίκησή της για πρόσβαση στη θάλασσα».

Η ενδεχόμενη αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Χιλή αποτυπώνει τη στροφή της βολιβιανής εξωτερικής πολιτικής προς μεγαλύτερη πολυμέρεια και συνεργασία, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτά τα βασικά εθνικά ζητήματα.

