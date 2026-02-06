Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες που θα έχει με απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εντός της ημέρας στο Ομάν, κάλεσε σήμερα να επιδείξουν όλοι «αμοιβαίο σεβασμό» στις συζητήσεις για μια συμφωνία.

«Η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και το κοινό συμφέρον δεν είναι απλά κούφια λόγια - είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και πυλώνες για να υπάρξει συμφωνία με διάρκεια», τόνισε μέσω X στα αγγλικά ο υπουργός, που θα εκπροσωπήσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Iran enters diplomacy with open eyes and a steady memory of the past year.

We engage in good faith and stand firm on our rights.



Commitments need to be honored. Equal standing, mutual respect and mutual interest are not rhetoric—they are a must and the pillars of a durable… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 6, 2026

Οι απειλές στις συζητήσεις

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να πραγματοποιήσουν κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Ομάν σήμερα, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, μια διαφωνία γύρω από την ατζέντα -κυρίως οι διαφορές σχετικά με το ισχυρό πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης- υποδηλώνει ότι η πρόοδος θα επιτευχθεί με δυσκολία, ενώ η απειλή ενός ακόμη πολέμου στη Μέση Ανατολή παραμένει ορατή, όπως αναφέρει το Reuters.

Ενώ και οι δύο πλευρές έχουν δείξει ετοιμότητα να αναβιώσουν τη διπλωματία για τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, η Ουάσινγκτον επιθυμεί οι συνομιλίες να καλύψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους του, την υποστήριξη σε ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή και τη «μεταχείριση του ίδιου του λαού τους», δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί ο Αραγτσί και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, να συζητήσουν μόνο πυρηνικά ζητήματα στο Μουσκάτ.

Τον Ιούνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικούς πυρηνικούς στόχους, συμμετέχοντας στα τελικά στάδια μιας ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών διάρκειας 12 ημερών. Έκτοτε, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι εργασίες εμπλουτισμού ουρανίου έχουν σταματήσει.

Η ηγεσία της Τεχεράνης παραμένει βαθιά ανήσυχη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί ακόμα να πραγματοποιήσει τις απειλές του για πλήγμα στο Ιράν, εν μέσω συγκέντρωσης δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κοντά στη χώρα.

Η ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων, την οποία ο Τραμπ αποκάλεσε μια τεράστια «αρμάδα», ακολούθησε την αιματηρή κυβερνητική καταστολή των πανεθνικών διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος στο Ιράν τον περασμένο μήνα, αυξάνοντας την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ επιδιώκει να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά εξέδωσε και μια προειδοποίηση.

«Ενώ οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο πρόεδρος έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως αρχιστράτηγος του ισχυρότερου στρατού στην ιστορία του κόσμου», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι «άσχημα πράγματα» πιθανότατα θα συμβούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, κλιμακώνοντας την πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία σε μια αντιπαράθεση που έχει οδηγήσει σε εκατέρωθεν απειλές για αεροπορικές επιδρομές.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σκληρά σε οποιοδήποτε στρατιωτικό πλήγμα και έχει ειδοποιήσει τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ότι θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο εάν εμπλακούν σε επίθεση.

«Είναι πολύ δύσκολο να τους δούμε να υποχωρούν αρκετά στις αυριανές συνομιλίες ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν αξιόπιστα να ισχυριστούν ότι πέτυχαν μια σημαντική τομή. Και εδώ είναι που πιστεύω ότι μια στρατιωτική σύγκρουση είναι το πιθανότερο σενάριο», δήλωσε ο Έντμουντ Φίτον-Μπράουν, ανώτερος συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης FDD με έδρα την Ουάσινγκτον.

Εμπλουτισμός ουρανίου

Οι διαπραγματευτές στο Ομάν θα πρέπει να διαχειριστούν την «κόκκινη γραμμή» του Ιράν σχετικά με τη συζήτηση του πυραυλικού του προγράμματος προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία και να αποτρέψουν μελλοντική στρατιωτική δράση. Η Τεχεράνη έχει αποκλείσει κατηγορηματικά συνομιλίες για τις «αμυντικές της ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων και του βεληνεκούς τους».

Λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι «ένας από τους πιο εξελιγμένους βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς της χώρας, ο Khorramshahr 4», αναπτύχθηκε σε ένα από τα τεράστια υπόγεια πυραυλικά συγκροτήματα των Φρουρών της Επανάστασης.

Ωστόσο, η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να δείξει «ευελιξία στον εμπλουτισμό ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης 400 κιλών εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου (HEU) και της αποδοχής μηδενικού εμπλουτισμού υπό μια συμφωνία κοινοπραξίας (consortium) ως λύση», δήλωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι στο Reuters την περασμένη εβδομάδα. Το Ιράν επιμένει επίσης ότι το δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι πυρηνικές του δραστηριότητες προορίζονται για ειρηνικούς και όχι στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ το κατηγορούν για προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο παρελθόν.

Η επιρροή της Τεχεράνης σε ολόκληρη την περιοχή έχει εξασθενήσει σημαντικά λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στους περιφερειακούς συμμάχους της -γνωστούς ως «Άξονας της Αντίστασης»- από τη Χαμάς στη Γάζα μέχρι τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους Χούθι στην Υεμένη και τις πολιτοφυλακές στο Ιράκ, καθώς και από την ανατροπή του στενού συμμάχου του Ιράν, του Σύρου δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πηγή: skai.gr

