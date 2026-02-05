Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι τριμερείς συνομιλίες για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι ήταν «εποικοδομητικές» και επικεντρώθηκαν στη δημιουργία προϋποθέσεων για μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση 157 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επιστρέψουν στις χώρες τους για διαβουλεύσεις και να συνεχίσουν τις τριμερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες.

Όπως είπε, οι συζητήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός και των μηχανισμών για την παρακολούθηση της παύσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμφώνησαν στη εγκαθίδρυση διαλόγου σε στρατιωτικό επίπεδο, επικεφαλής του οποίου θα τεθεί ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς.



