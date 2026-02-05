Λογαριασμός
Γουίτκοφ: ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία συζήτησαν στο Άμπου Ντάμπι την αναστολή των εχθροπραξιών

Στην τριμερή συζητήθηκαν μέθοδοι εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός και μηχανισμοί για την παρακολούθηση της παύσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων, είπε ο Γουίτκοφ

Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι τριμερείς συνομιλίες  για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι ήταν «εποικοδομητικές» και επικεντρώθηκαν στη δημιουργία προϋποθέσεων για μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση 157 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επιστρέψουν στις χώρες τους για διαβουλεύσεις και να συνεχίσουν τις τριμερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες. 

Όπως είπε, οι συζητήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός και των μηχανισμών για την παρακολούθηση της παύσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμφώνησαν στη εγκαθίδρυση διαλόγου σε  στρατιωτικό επίπεδο, επικεφαλής του οποίου θα τεθεί ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς.
 

