Μόσχα: Συνελήφθη Ιταλός που «σήκωσε» drone

Ιταλός πολίτης που "σήκωσε" drone συνελήφθη σε κεντρική περιοχή της Μόσχας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, στο πάρκο Ζαργιάντιε της ρωσικής πρωτεύουσας.

Δεν έγιναν γνωστά τα στοιχεία του συλληφθέντος o οποίος, σύμφωνα με τα ρώσικα μέσα ενημέρωσης, εργάζεται ως μέλος του πληρώματος ιταλικής αεροπορικής εταιρίας.

Φέρεται να δήλωσε, τέλος, ότι "ήθελε μόνο να τραβήξει πανοραμικές φωτογραφίες" και πως "δεν γνώριζε ότι ισχύει σχετική απαγόρευση".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

