Τον Tim Walz επέλεξε η Κάμαλα Χάρις για υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών

Τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Tim Walz επέλεξε η Κάμαλα Χάρις ως υποψήφιο Αντιπρόεδρό της, ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγές, η Κάμαλα Χάρις δεν έχει ακόμη τηλεφωνήσει στον Walz για να τον ενημερώσει.

Με βάση τον προγραμματισμό, η Χάρις και ο υποψήφιος Αντιπρόεδρός της θα πραγματοποιήσουν από κοινού μια συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια το βράδυ. Μετά την εκδήλωση στη Φιλαδέλφεια την Τρίτη θα ακολουθήσει μια σειρά εκστρατειών στο Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν, τη Βόρεια Καρολίνα, την Τζόρτζια και την Αριζόνα, προτού ολοκληρωθεί η εκστρατεία της στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, στις 10 Αυγούστου.

Ο 60χρονος Tim Walz είναι βετεράνος της Εθνικής Φρουράς του αμερικανικού στρατού και πρώην δάσκαλος. Τον Νοέμβριο του 2006, στις ενδιάμεσες εξελέγη με το Δημοκρατικό Κόμμα, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών όπου υπηρέτησε 12 χρόνια πριν εκλεγεί κυβερνήτης της Μινεσότα το 2018. Ως κυβερνήτης προώθησε μια προοδευτική ατζέντα η οποία περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, δωρεάν σχολικά γεύματα, στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, φορολογικές περικοπές για τη μεσαία τάξη κ.ά.

Επίσημα υποψήφια η Χάρις

Υπενθυμίζεται πως η Χάρις είναι πλέον και επίσημα υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές και θα αντιμετωπίσει το φθινόπωρο τον Ντόναλντ Τραμπ αφότου εξασφάλισε το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών. Η Κάμαλα έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που ηγείται ψηφοδελτίου μεγάλου κόμματος.

Η κόρη μεταναστών που ανέβηκε μέσα από τις πολιτικές τάξεις της Καλιφόρνιας και την επιβολή του νόμου για να γίνει η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, εξασφάλισε και επίσημα το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών τη Δευτέρα – και έγινε η πρώτη έγχρωμη γυναίκα που ηγείται ψηφοδελτίου μεγάλου κόμματος, έκανε γνωστό τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) το The Associated Press.

Μάχη στήθος με στήθος

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση από το CBS, τον εταίρο του BBC στις ΗΠΑ, δείχνει ότι η Χάρις και ο Τραμπ παλεύουν στήθος με στήθος με την Κάμαλα να έχει προβάδισμα μίας μονάδας έναντι του Τραμπ. Η δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή δείχνει ότι ο Τραμπ και η Χάρις ισοβαθμούν σε κρίσιμες πολιτείες, όπου ο πρώην πρόεδρος είχε προβάδισμα πέντε μονάδων όσο ο Τζο Μπάιντεν ήταν στην κούρσα.

