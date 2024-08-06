Tim Walz: Ποιος είναι ο «εκλεκτός» της Κάμαλα Χάρις και γιατί επελέγη

Ο Τιμ Γουόλς είναι τελικά ο «εκλεκτός» της Κάμαλα Χάρις, για υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών στην εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου.

Ο Γουόλς, 60 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη μικρή πόλη της Νεμπράσκα. Έγινε δάσκαλος, πρώτα στην Κίνα, μετά στη Νεμπράσκα και τέλος στο Μανκάτο της Μινεσότα, όπου δίδαξε γεωγραφία και προπονούσε την ομάδα ποδοσφαίρου του γυμνασίου. Ήταν ο σύμβουλος του σχολείου για τα δικαιώματα των γκέι το 1999, πολύ πριν οι Δημοκρατικοί υποστηρίξουν σε εθνικό επίπεδο τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Υπηρέτησε επίσης στην εθνοφρουρά για 24 χρόνια, στην οποία κατατάχθηκε στα 17 του, ρόλος που τον οδήγησε σε όλες τις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη.

Ο Τιμ Γουόλς διατελεί κυβερνήτης στη Μινεσότα από το 2019, έχοντας υπηρετήσει επί μία 12ετία στο Κογκρέσο κατά την οποία ήταν μία σπάνια περίπτωση Δημοκρατικού πολιτικού που εκπροσωπούσε ένα αγροτικό τμήμα των ΗΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει μία μορφή πολιτικής απήχησης που θα μπορούσε να ενισχύσει ιδιαίτερα τη Χάρις, σημείωναν οι New York Times.

24 years in the Army National Guard.

A school teacher.

A champion who understands America.

I can’t wait to call @Tim_Walz our Vice President! pic.twitter.com/WCveR1uXb1 — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) August 6, 2024

Ο Γουόλς έθεσε υποψηφιότητα για πρώτη φορά το 2006 σε μια ρεπουμπλικανική περιφέρεια του Κογκρέσου, ανατρέποντας τον κατεστημένο. Διατήρησε την περιφέρεια μέχρι το 2016, κερδίζοντας τους Ρεπουμπλικάνους αλλεπάλληλες φορές. Το 2018, έθεσε υποψηφιότητα για κυβερνήτης και κέρδισε, και στη συνέχεια υπερασπίστηκε τον κυβερνητικό θώκο με επιτυχία το 2022.



Ο 60χρονος Γουόλς, τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχύσει το προφίλ του, όντας ένθερμος υποστηρικτής της αντιπροέδρου Χάρις.

Υπενθυμίζεται πως η Κάμαλα Χάρις είναι πλέον και επίσημα υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές και θα αντιμετωπίσει το φθινόπωρο τον Ντόναλντ Τραμπ αφότου εξασφάλισε το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση από το δίκτυο CBS, δείχνει ότι η Χάρις και ο Τραμπ παλεύουν στήθος με στήθος με την Κάμαλα να έχει προβάδισμα μίας μονάδας έναντι του Τραμπ. Η δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή δείχνει ότι ο Τραμπ και η Χάρις ισοβαθμούν σε ταλαντευόμενες πολιτείες, όπου ο τέως πρόεδρος είχε προβάδισμα πέντε μονάδων όσο ο Τζο Μπάιντεν ήταν στην κούρσα. O Γουόλς, βάσει του ιστορικού του, δείχνει ικανός να γίνει ο «αντί Τζέι Ντι Βανς», έχοντας παρεμφερή απήχηση στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και σε Ρεπουμπλικανούς εκλογείς.

Good news: The Biden-Harris Administration approved my request to expand assistance to individual Minnesotans impacted by flooding in 19 counties.



We’re working at every level of government to help our communities rebuild and recover. https://t.co/2hRZU96cRE pic.twitter.com/t4jjA9aVmN — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) July 30, 2024

Here is Minnesota Governor Tim Walz signing a law guaranteeing all students receive a free breakfast and lunch no matter their household income.

pic.twitter.com/EqKsJi3sBl — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) August 6, 2024

Η «χημεία» της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις με τον νεοεπιλεγέντα υποψήφιο αντιπρόεδρό της, ήταν «πραγματικά σημαντική και πραγματικά υπήρχε ‘’κλικ’’ και για τους δύο», σχολίασε στο CNN μια πηγή από το περιβάλλον του κυβερνήτη.



«Ο χρόνος που πέρασαν μαζί όταν ο Γουόλς έκανε εκστρατεία για την επανεκλογή του το 2022 και όταν επισκέφτηκαν την κλινική αμβλώσεων τον Μάρτιο, προφανώς είχε μεγάλο αντίκτυπο. Στη συνέχεια, πέρα από αυτό, η εκστρατεία της Χάρις, όπως όλοι μας, είδε πόσο ενεργοποιούσε την (εκλογική) βάση ο Γουόλς. Είδαν πόσο δημοφιλής είναι στη Μινεσότα αφού πέρασε εδώ μια ιστορική, προοδευτική ατζέντα. Κάθε στοιχείο ήταν σωστά», είπε η πηγή.



