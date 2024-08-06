Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τιμ Γουόλς: Ποιος είναι ο «εκλεκτός» της Κάμαλα Χάρις, και γιατί τον επέλεξε για υποψήφιο αντιπρόεδρο

Ο Γουόλς, 60 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη μικρή πόλη της Νεμπράσκα - Δείχνει ικανός να γίνει ο «αντί Τζέι Ντι Βανς»

Tim Walz: Ποιος είναι ο «εκλεκτός» της Κάμαλα Χάρις και γιατί επελέγη

Ο Τιμ Γουόλς είναι τελικά ο «εκλεκτός» της Κάμαλα Χάρις, για υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών στην εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου. 

Ο Γουόλς, 60 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη μικρή πόλη της Νεμπράσκα. Έγινε δάσκαλος, πρώτα στην Κίνα, μετά στη Νεμπράσκα και τέλος στο Μανκάτο της Μινεσότα, όπου δίδαξε γεωγραφία και προπονούσε την ομάδα ποδοσφαίρου του γυμνασίου. Ήταν ο σύμβουλος του σχολείου για τα δικαιώματα των γκέι το 1999, πολύ πριν οι Δημοκρατικοί υποστηρίξουν σε εθνικό επίπεδο τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Υπηρέτησε επίσης στην εθνοφρουρά για 24 χρόνια, στην οποία κατατάχθηκε στα 17 του, ρόλος που τον οδήγησε σε όλες τις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη.

Tim Walz

Ο Τιμ Γουόλς διατελεί κυβερνήτης στη Μινεσότα από το 2019, έχοντας υπηρετήσει επί μία 12ετία στο Κογκρέσο κατά την οποία ήταν μία σπάνια περίπτωση Δημοκρατικού πολιτικού που εκπροσωπούσε ένα αγροτικό τμήμα των ΗΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει μία μορφή πολιτικής απήχησης που θα μπορούσε να ενισχύσει ιδιαίτερα τη Χάρις, σημείωναν οι New York Times. 

Ο Γουόλς έθεσε υποψηφιότητα για πρώτη φορά το 2006 σε μια ρεπουμπλικανική περιφέρεια του Κογκρέσου, ανατρέποντας τον κατεστημένο. Διατήρησε την περιφέρεια μέχρι το 2016, κερδίζοντας τους Ρεπουμπλικάνους αλλεπάλληλες φορές. Το 2018, έθεσε υποψηφιότητα για κυβερνήτης και κέρδισε, και στη συνέχεια υπερασπίστηκε τον κυβερνητικό θώκο με επιτυχία το 2022.

Ο 60χρονος Γουόλς, τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχύσει το προφίλ του, όντας ένθερμος υποστηρικτής της αντιπροέδρου Χάρις.

Τιμ_Γουόλς

Υπενθυμίζεται πως η Κάμαλα Χάρις είναι πλέον και επίσημα υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές και θα αντιμετωπίσει το φθινόπωρο τον Ντόναλντ Τραμπ αφότου εξασφάλισε το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών. 

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση από το δίκτυο CBS, δείχνει ότι η Χάρις και ο Τραμπ παλεύουν στήθος με στήθος με την Κάμαλα να έχει προβάδισμα μίας μονάδας έναντι του Τραμπ. Η δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή δείχνει ότι ο Τραμπ και η Χάρις ισοβαθμούν σε ταλαντευόμενες πολιτείες, όπου ο τέως πρόεδρος είχε προβάδισμα πέντε μονάδων όσο ο Τζο Μπάιντεν ήταν στην κούρσα. O Γουόλς, βάσει του ιστορικού του, δείχνει ικανός να γίνει ο «αντί Τζέι Ντι Βανς», έχοντας παρεμφερή απήχηση στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και σε Ρεπουμπλικανούς εκλογείς. 

Η «χημεία» της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις με τον νεοεπιλεγέντα υποψήφιο αντιπρόεδρό της, ήταν «πραγματικά σημαντική και πραγματικά υπήρχε ‘’κλικ’’ και για τους δύο», σχολίασε στο CNN μια πηγή από το περιβάλλον του κυβερνήτη.

«Ο χρόνος που πέρασαν μαζί όταν ο Γουόλς έκανε εκστρατεία για την επανεκλογή του το 2022 και όταν επισκέφτηκαν την κλινική αμβλώσεων τον Μάρτιο, προφανώς είχε μεγάλο αντίκτυπο. Στη συνέχεια, πέρα από αυτό, η εκστρατεία της Χάρις, όπως όλοι μας, είδε πόσο ενεργοποιούσε την (εκλογική) βάση ο Γουόλς. Είδαν πόσο δημοφιλής είναι στη Μινεσότα αφού πέρασε εδώ μια ιστορική, προοδευτική ατζέντα. Κάθε στοιχείο ήταν σωστά», είπε η πηγή.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καμάλα Χάρις αμερικανικές εκλογές 2024 Τιμ Γουόλς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark