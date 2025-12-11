Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι «χειρισμοί» των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα μείνουν αναπάντητοι από τη Μόσχα.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ ξεκίνησαν την Πέμπτη τη διαδικασία για να παγώσουν μακροπρόθεσμα τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας στην Ευρώπη, ώστε να μην απαιτείται ανανέωση της απόφασης κάθε έξι μήνες και για να ανοίξει ο δρόμος για τη χρήση των κεφαλαίων αυτών στη χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

