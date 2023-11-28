Η Φινλανδία κλείνει τα σύνορά της με τη Ρωσία για δύο εβδομάδες

Η Φινλανδία θα κλείσει όλα τα σύνορά της με τη Ρωσία για τους ταξιδιώτες για τις επόμενες δύο εβδομάδες σε μια προσπάθεια να ανακόψει τις ασυνήθιστα μεγάλες ροές των αιτούντων άσυλο στη βόρεια αυτή χώρα, τις οποίες η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της λένε ότι είναι μια ενορχηστρωμένη κίνηση από τη Μόσχα.

Η Φινλανδία την περασμένη εβδομάδα έκλεισε όλα τα συνοριακά σημεία για τους ταξιδιώτες από τη Ρωσία, εκτός από ένα, το οποίο διατήρησε ανοιχτό στο βορειότερο τμήμα που βρίσκεται στην Αρκτική. Αλλά και αυτό θα κλείσει τώρα, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Περίπου 900 αιτούντες άσυλο από χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Κένυα, το Μαρόκο, το Πακιστάν, η Σομαλία, η Συρία και η Υεμένη εισήλθαν στη Φινλανδία από τη Ρωσία τον Νοέμβριο, προηγουμένως ήταν λιγότερο από ένας ανά ημέρα, σύμφωνα με τη φινλανδική συνοριοφυλακή.

Η απόφαση να κλείσουν και τα οκτώ σημεία διέλευσης των συνόρων σημαίνει ότι μόνο η εμπορευματική κυκλοφορία μπορεί να υπάρξει μεταξύ των δύο χωρών

Το Ελσίνκι λέει ότι η Μόσχα προωθεί αιτούντες άσυλο στα σύνορα ως αντίποινα για την απόφασή του να αυξήσει την αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια κατηγορία την οποία το Κρεμλίνο αρνείται. Η Φινλανδία εξόργισε νωρίτερα εφέτος την Ρωσία όταν έγινε μέλος του ΝΑΤΟ, θέτοντας τέλος στην επί δεκαετίας πολιτική της μη ένταξης σε στρατιωτικούς συνασπισμούς, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτή είναι μια επιχείρηση επιρροής της Ρωσίας την οποία δεν αποδεχόμαστε» δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Χθες, Δευτέρα, ο Φινλανδός πρωθυπουργός είπε ότι έχει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις οποίες οι ρωσικές αρχές βοηθούν τους αιτούντες άσυλο και πως παρά το κλείσιμο σημείων συνοριακής διέλευσης υπάρχουν ακόμη εκεί περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να κατευθυνθούν από τη Ρωσία στη Φινλανδία.

Χθες μόνο τρεις αιτούντες άσυλο έφθασαν στη Φινλανδία μέσω του απομακρυσμένου σταθμού Ράγια-Τζούσεπι, το τελευταίο ανοιχτό συνοριακό φυλάκιο, ενώ σήμερα δεν υπήρξαν είσοδοι.

Ο συνοριακός σταθμός θα παραμείνει ανοιχτός αύριο προτού κλείσει έως τις 13 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο επίτροπος της Φινλανδίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η απομακρυσμένη τοποθεσία του συνοριακού σταθμού Ράγια Τζουσέπι προκάλεσε ανησυχίες ότι το Ελσίνκι θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου.

Άσυλο μπορεί να ζητηθεί ακόμη από ταξιδιώτες που φθάνουν διά θαλάσσης και αεροπορικώς, δήλωσε σήμερα η φινλανδική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

