Μόσχα και Κίεβο πραγματοποιούν ανταλλαγές παιδιών για επανένωση με τις οικογένειές τους

Η Μόσχα εργάζεται για να φέρει 16 παιδιά στη Ρωσία από την Ουκρανία και σχεδιάζει να επανενώσει 10 παιδιά με συγγενείς στην Ουκρανία, δήλωσε στο πρακτορείο RIA η επίτροπος της προεδρίας της Ρωσίας για τα δικαιώματα του παιδιού σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

«Έχουμε ξεκάθαρη προεδρική εντολή ότι εργαζόμαστε μόνο με πλήρεις νομικούς εκπροσώπους, δηλαδή συγγενείς, γονείς που έχουν νομική ισχύ και μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους», είπε η επίτροπος Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα σε συνέντευξή της στο RIA.

Είπε ότι με αυτό τον τρόπο, αυτή τη στιγμή 95 παιδιά έχουν επανενωθεί με τους συγγενείς τους στην Ουκρανία και 17 παιδιά έχουν επιστρέψει στη Ρωσία.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν πραγματοποιήσει πολλές ανταλλαγές παιδιών για επανένωση με τις οικογένειές τους μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο έχει φέρει πίσω 1.277 παιδιά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Επανένταξης της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω μη κυβερνητικών φορέων και ξεχωριστών πρωτοβουλιών.

Η Ουκρανία λέει ότι πάνω από 19.500 παιδιά μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποκαλώντας τις απαγωγές έγκλημα πολέμου που ανταποκρίνεται στον ορισμό της γενοκτονίας της Συνθήκης του ΟΗΕ.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι εκκενώνει περιοχές για να προστατεύσει τα ευάλωτα παιδιά από την εμπόλεμη ζώνη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περίπου 10,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αναζητώντας ασφάλεια είτε εντός της Ουκρανίας είτε στο εξωτερικό από την έναρξη του πολέμου.

Τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα για τη σύλληψη του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία. Η Ρωσία κατήγγειλε τα εντάλματα ως «εξωφρενικά και απαράδεκτα».

Πηγή: skai.gr

