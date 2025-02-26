Τυνησία: Οκτώ καταδίκες σε θάνατο για τη δολοφονία του βουλευτή της αριστεράς Μπράχμι το 2013

Οκτώ κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε θάνατο χθες Τρίτη στη δίκη για τη δολοφονία το 2013 του βουλευτή και ηγέτη της τυνησιακής αριστεράς Μοχάμεντ Μπράχμι το 2013, που είχε σοκάρει τη χώρα, μεταδίδουν τυνησιακά ΜΜΕ.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τη διάπραξη εγκλήματος με σκοπό να «αλλάξει η φύση του κράτους» και να προκληθεί «αναταραχή» στην Τυνησία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκε δεύτερη θανατική ποινή, για τη διάπραξη «ανθρωποκτονίας από πρόθεση και εκ προμελέτης».

Σε ένατο κατηγορούμενο, που δικάστηκε ερήμην, επιβλήθηκε ποινή πενταετούς κάθειρξης.

Η τυνησιακή δικαιοσύνη απαγγέλλει συχνά καταδίκες σε θάνατο, ειδικά για υποθέσεις τρομοκρατίες. Ωστόσο, εφαρμόζεται de facto μορατόριουμ στην επιβολή της εσχάτης των ποινών από το 1991, όταν είχαν γίνει οι πιο πρόσφατες εκτελέσεις.

Ο Μοχάμεντ Μπράχμι, ηγέτης και βουλευτής της εθνικιστικής αριστεράς, εκλεγμένος στη συντακτική συνέλευση που ανέλαβε την κατάρτιση νέου Συντάγματος, δολοφονήθηκε με καταιγισμό πυρών στην Τύνιδα την 25η Ιουλίου 2013, μπροστά στο σπίτι του, την ημέρα της τυνησιακής εθνικής εορτής κι εν μέσω ραμαζανιού.

Ήταν σκληρός επικριτής των ισλαμιστών στην εξουσία τότε στην Τυνησία.

Η είδηση της δολοφονίας του σόκαρε τη χώρα, μερικούς μήνες μετά τον φόνο άλλης μορφής της τυνησιακής αριστεράς, του Σόκρι Μπελάιντ, επίσης μπροστά στο σπίτι του.

Διαδηλωτές συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις και πορείες στην Τύνιδα και σε άλλες πόλεις της χώρας μετά τον φόνο του Μοχάμεντ Μπράχμι. Το χαμογελαστό πρόσωπο του μυστακοφόρου πολιτικού μετατράπηκε σε σύμβολο της τζιχαντιστικής βίας στην Τυνησία.

Είχε εκλεγεί βουλευτής στη Σίντι Μπουζίντ, την περιοχή που υπήρξε λίκνο της εξέγερσης η οποία ανέτρεψε το καθεστώς Μπεν Αλί το 2011, στην πρώτη πράξη της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης.

Τον δολοφόνησαν δυο άνδρες που κινούνταν με μοτοσικλέτα μπροστά στα μάτια της συζύγου του και των παιδιών του. Σύμφωνα με τις αρχές, χτυπήθηκε από 14 σφαίρες 9 χιλιοστών.

Η οικογένεια κατηγόρησε το ισλαμιστικό κόμμα που βρισκόταν τότε στην εξουσία, το Ενάχντα, πως ευθυνόταν για τη δολοφονία. Η παράταξη αυτή το διέψευσε κατηγορηματικά.

Ανθρώπινη θάλασσα μετέτρεψε την κηδεία του σε διαδήλωση σε νεκροταφείο της Τύνιδας, στο «τετράγωνο των μαρτύρων».

Τζιχαντιστές που ορκίζονταν πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβαν την ευθύνη για τις δολοφονίες των Σόκρι Μπελάιντ και Μοχάμεντ Μπράχμι.

Η δολοφονία του Σόκρι Μπελάιντ είχε πυροδοτήσει το ξέσπασμα σοβαρής πολιτικής κρίσης στη χώρα, οδηγώντας στην παραίτηση του επικεφαλής της κυβέρνησης την εποχή.

Αυτή του Μοχάμεντ Μπράχμι επίσης κλόνισε το τυνησιακό πολιτικό σκηνικό και ανάγκασε το Ενάχντα να παραχωρήσει την εξουσία σε κυβέρνηση τεχνοκρατών, λίγο καιρό μετά την υιοθέτηση νέου θεμελιώδους νόμου.

Τον Μάρτιο του 2024, τέσσερις κατηγορούμενοι για τον φόνο του Σόκρι Μπελάιντ καταδικάστηκαν και αυτοί σε θάνατο.

