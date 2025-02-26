Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια Ινδονησία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), πάντως οι αρχές δεν έκαναν λόγο για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 06:55 (τοπική ώρα· 00:05 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου της Κελέβης (γνωστής επίσης με την ονομασία Σουλαουέσι), σύμφωνα με το USGS.

Η ινδονησιακή μετεωρολογική υπηρεσία από την πλευρά της εκτίμησε πως το μέγεθος της σεισμικής δόνησης ήταν 6 βαθμοί και απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκαλέσει τσουνάμι.

Κάτοικοι της γειτονικής επαρχίας της Βόρειας Κελέβης ανέφεραν πως τους κατέλαβε πανικός όταν έγινε σεισμός.

«Μόλις είχα ξυπνήσει όταν συνειδητοποίησα πως γινόταν σεισμός. Ήταν τόσο δυνατόν που μετακινούσε (πράγματα) από τη μια πλευρά στην άλλη», είπε η Γκίτα Ουαλόνι, 25 ετών, που βρισκόταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή Βόρεια Μιναχάσα.

«Αντικείμενα στο εσωτερικό (του δωματίου) συγκρούονταν με θόρυβο. Αποφάσισα να βγω έξω. Φοβόμουν πολύ πως θα γινόταν μετασεισμός όσο βρισκόμουν μέσα στον ανελκυστήρα. Όλοι οι υπόλοιποι πελάτες επίσης τράπηκαν σε φυγή» από το ξενοδοχείο, πρόσθεσε.

Το αχανές ινδονησιακό αρχιπέλαγος γνωρίζει συχνή και έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της γεωγραφικής θέσης του, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού.

Τον Ιανουάριο του 2021, σεισμός 6,2 βαθμών είχε αφήσει πίσω του πάνω από εκατό νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

