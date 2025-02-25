Επιπλοκές που συνδέονται με την προωρότητα, ασφυξία κατά τη γέννηση ή μολύνσεις προκάλεσαν το 2022 τον θάνατο, ο οποίος θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να αποφευχθεί, 75.647 παιδιών κάτω των 5 ετών στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες και η νεογνική σηψαιμία είναι μεταξύ των πέντε βασικότερων αιτιών των θανάτων αυτών, σύμφωνα με την έκθεση αυτή που αφορά 53 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, ανάμεσά τους οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ, και 930 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Πολλά βρέφη και παιδιά εξακολουθούν να πεθαίνουν άδικα πριν τα πέντε τους έτη», έγραψε ο ΠΟΥ Ευρώπη στον τριετή απολογισμό του.

Στην περιοχή της Ευρώπης, όπου βρίσκονται μερικά από τα πιο στιβαρά συστήματα υγείας παγκοσμίως, παρατηρείται στασιμότητα ή ακόμη και υποχώρηση σε μια σειρά δείκτες, κυρίως σε ό,τι αφορά την υγεία των παιδιών και των εφήβων, υπογράμμισε ο ΠΟΥ.

Αν και το ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των παιδιών κάτω των 5 ετών παραμένει πολύ χαμηλό στην Ευρώπη, οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι αξιοσημείωτες. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ καταγράφονται 1,5 έως 4,1 θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις, ενώ στο Τουρκμενιστάν και το Τατζικιστάν το ποσοστό ανέρχεται σε 18,2 με 40,4.

«Η μείωση αυτής της διαφοράς παραμένει πρόκληση», υπογράμμισε ο ΠΟΥ.

Ωστόσο και άλλα ζητήματα που συνδέονται με την υγεία των παιδιών και των εφήβων καταγράφονται στην Ευρώπη: 1 έφηβος στους 5 αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογική πάθηση, η αυτοκτονία παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους ηλικίας 15 με 29 ετών, τα κορίτσια αναφέρουν σταθερά χαμηλότερο επίπεδο ψυχικής υγείας σε σχέση με τα αγόρια.

Εξάλλου το 15% των εφήβων δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης, ένας έφηβος στους 10 ηλικίας 13 με 15 ετών καπνίζει και σχεδόν ένα παιδί στα τρία έφτασε την ηλικία των έξι ετών όντας υπέρβαρο, ενώ ένα στα οκτώ παιδιά όντας παχύσαρκο.

«Στον διαδικτυακό και συνδεδεμένο κόσμο μας οι νέοι μας αισθάνονται παραδόξως πιο μόνοι από ποτέ. Πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται να διαχειριστούν το βάρος τους και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, γεγονός που τους επιδεινώνει την υγεία τους στην ενήλικη ζωή», προειδοποίησε ο Χανς Κλούγκε διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπη.

Ο οργανισμός ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τις 53 χώρες μέλη του προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες και η δράση που πρέπει να αναληφθεί τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

