Μόσχα: Η Δύση δεν έχει κανέναν έλεγχο στις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία

Παρέμβαση στην απόφαση της Ουάσιγκτον να αναστείλει τις προμήθειες σημαντικών οπλικών συστημάτων στο Κίεβο έκανε η Μόσχα.

Η Δύση δεν έχει κανέναν έλεγχο για το πού καταλήγουν τα όπλα που προμηθεύει στο καθεστώς του Κιέβου, και αυτό θα μπορούσε να της επιστρέψει, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στο Sputnik Radio.

«Δεν υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις. Πρόκειται αποκλειστικά για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου τους εναντίον μας, αυτό είναι όλο. Δεν τους νοιάζει καν τι θα οδηγήσει αυτό σε αυτό το στάδιο. Δεν έχουν κανέναν έλεγχο στις προμήθειες όπλων [προς την Ουκρανία]», δήλωσε η διπλωμάτης.

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι η σωστή εποπτεία εμποδίζει τα επικίνδυνα όπλα να πέσουν σε λάθος χέρια. «Γιατί; Επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της πλευράς που τα προμηθεύει», εξήγησε η διπλωμάτης.

«Δεν τους νοιάζει. Δεν αναρωτιούνται αν οι κρύπτες αυτών των όπλων βρίσκονται ήδη στην αυλή τους. Και μην νομίζετε ότι το λέω αυτό χωρίς καμία βάση. Δεν τους νοιάζει καν αυτό. Ούτε για το ποιος σκοτώνεται με αυτά τα όπλα, ούτε για το ότι η ανεξέλεγκτη φύση των προμηθειών των δικών τους όπλων μπορεί να οδηγήσει σε κρύπτες στις περιοχές με τις οποίες συνορεύουν», τόνισε.

Σύμφωνα με το TASS η Ζαχάροβα ανέφερε ότι η τρέχουσα στρατηγική της Δύσης είναι να διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας χρησιμοποιώντας το καθεστώς του Κιέβου ως πληρεξούσιο. Σύμφωνα με αυτήν, οι δυτικές χώρες πρέπει να αναρωτηθούν πώς η χρηματοδότηση όχι των ανθρωπιστικών αναγκών της Ουκρανίας και της αποκατάστασης πόλεων, αλλά των προμηθειών βομβών, πυραύλων και θανατηφόρων όπλων που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τον βομβαρδισμό πυρηνικών σταθμών, είναι ειρηνική με οποιονδήποτε τρόπο.

Η διπλωμάτης υποστήριξε ότι ενώ η Δύση συζητά την ουκρανική σύγκρουση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, δεν εξετάζει την ειρήνη. «Δεν υπάρχει ούτε σπίθα για να υποβληθεί μια συμβολική πρόταση ειρήνης. Υπάρχει μόνο επιθετικότητα, υποστηριζόμενη από υλικούς και στρατιωτικούς πόρους», κατέληξε η Ζαχάροβα.

Από πλευράς του, σχολιάζοντας αναφορές ότι το Πεντάγωνο έχει σταματήσει κάποιες αποστολές πυραύλων προς την Ουκρανία, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι «όσο λιγότερα όπλα παραδοθούν, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η σύγκρουση στην Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

