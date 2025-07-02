Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 42 άτομα στη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη για τις 100 ημέρες από τη σύλληψη του δημάρχου της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου και την καθαίρεσή του από το αξίωμά του.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εξύβριση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και για αντίσταση στις δυνάμεις ασφαλείας, έγραψε νωρίς σήμερα το πρωί στο X ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ενωμένοι ενάντια στο φασισμό» και «Πρόεδρος Ιμάμογλου».

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν συγκρούσεις με την αστυνομία στις παρυφές της συγκέντρωσης. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών.

Ο Ιμάμογλου είναι ένας δημοφιλής πολιτικός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του μεγαλύτερου της αντιπολίτευσης. Θεωρείται ο πιθανότερος αντίπαλος του Ερντογάν σε μελλοντικές εκλογές.

Συνελήφθη και καθαιρέθηκε από το αξίωμά του στις 23 Μαρτίου. Πολλοί από το περιβάλλον του και το κόμμα του τέθηκαν επίσης υπό κράτηση σε διαδοχικά κύματα συλλήψεων.

Η χθεσινή διαμαρτυρία συνέπεσε με άλλο ένα σημαντικό πλήγμα στο CHP: χθες το πρωί, περισσότερα από 100 άτομα συνελήφθησαν στη Σμύρνη στο πλαίσιο ερευνών για διαφθορά.

Το CHP θεωρεί πως είναι θύμα ενός δικαστικού σώματος το οποίο χειραγωγείται από την κυβέρνηση. Ο Ερντογάν ωστόσο έχει επανειλημμένα ισχυρισθεί πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Το CHP καταγράφηκε ως η ισχυρότερη δύναμη στις τελευταίες τοπικές εκλογές.

Το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ήρθε δεύτερο σε εθνικές εκλογές.

Το κόμμα του Ιμάμογλου τον έχει χρίσει προεδρικό υποψήφιό του. Οι επόμενες προγραμματισμένες εκλογές πρόκειται να πραγματοποιηθούν το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

