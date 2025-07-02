Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο έδωσε χάρη σε 16 άτομα

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 16 ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για διάφορα εγκλήματα, περιλαμβανομένου του εξτρεμισμού, ενόψει της ημέρας ανεξαρτησίας που τιμά η χώρα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό μέσο Belta.

Μεταξύ των ατόμων που έλαβαν χάρη περιλαμβάνονται οκτώ γυναίκες και οκτώ άνδρες, αρκετοί από τους οποίους πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε το Belta.

Η είδηση έρχεται μετά την απελευθέρωση, επίσης από τον Λουκασένκο, του ηγέτη της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σεργκέι Τιχανόφσκι και ακόμη 13 ατόμων τον περασμένο μήνα, έπειτα από συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

