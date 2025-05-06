Ογδόντα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δημοσκόπηση δείχνει ότι πολλοί Αμερικανοί και Δυτικοευρωπαίοι πιστεύουν ότι ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει μέσα σε μια δεκαετία, με τις εντάσεις με τη Ρωσία να θεωρείται πως είναι η πιο πιθανή αιτία.

Καθώς η Ευρώπη ετοιμάζεται να γιορτάσει την 80ή επέτειο της Ημέρας της Νίκης (στις 9 Μαΐου), δημοσκόπηση της YouGov δείχνει επίσης πως μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί ότι τα γεγονότα κατά τη διάρκεια και πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι σημαντικά και πρέπει να συνεχίσουν να διδάσκονται στις νεότερες γενιές.

Μεταξύ 41% και 55% των ερωτηθέντων σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία), δήλωσαν ότι θεωρούν έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο πολύ ή αρκετά πιθανό μέσα στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια, άποψη που συμμερίζεται και το 45% των Αμερικανών.

Σύμφωνα με τη Guardian, το 68% με 76% ανέφερε πως οποιαδήποτε νέα σύγκρουση θα περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα, και ένα ποσοστό μεταξύ του 57% και 73% δήλωσε επίσης ότι ένας Γ’ΠΠ θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες απώλειες ζωών από ό,τι το 1939-1945. Πολλοί (25% έως 44%) πιστεύουν πως θα πέθαιναν περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο.

Οι περισσότεροι, 66% στην Ιταλία έως 89% στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσαν ότι θα περίμεναν ότι η χώρα τους θα συμμετείχε σε έναν τέτοιο πόλεμο – αλλά το 16% στην Ιταλία και το 44% στη Γαλλία, θεωρούν πως οι ένοπλες δυνάμεις τους θα ήταν σε θέση να τους υπερασπιστούν.

Αντίθετα, το 71% των Αμερικανών δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στον αμερικανικό στρατό.

Η ένταση με τη Ρωσία θεωρείται ως η πιο πιθανή αιτία ενός νέου παγκόσμιου πολέμου από το 72% έως το 82% των Δυτικοευρωπαίων και το 69% των Αμερικανών. Δεύτερη πιθανή αιτία είναι η ισλαμική τρομοκρατία.

Πολλοί Ευρωπαίοι, ωστόσο, αισθάνονται το ίδιο και για τον «σύμμαχο» της Ευρώπης, τις ΗΠΑ, με τις πλειοψηφίες στην Ισπανία (58%), τη Γερμανία (55%) και τη Γαλλία (53%) να θεωρούν τις εντάσεις με τις ΗΠΑ σημαντική ή μέτρια απειλή για την ειρήνη στην ήπειρο.

Ανατρέχοντας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ερωτηθέντες στη Γαλλία (72%), τη Γερμανία (70%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (66%) ανέφεραν πως γνωρίζουν πολλά ή αρκετά για τη σύγκρουση, ενώ οι ερωτηθέντες στην Ισπανία ήταν οι λιγότεροι (40%).

Περίπου το 77% των Γάλλων δήλωσαν ότι έχουν διδαχθεί πολλά ή αρκετά για τον πόλεμο στο σχολείο, σε σύγκριση με το 60% των Γερμανών, το 48% των Βρετανών και το 34% των Ισπανών.

Οι συντριπτικές πλειοψηφίες (82% έως 90%) των Δυτικοευρωπαίων και των Αμερικανών, ωστόσο, δήλωσαν ότι θεωρούν σημαντικό να διδάσκεται ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος στα σχολεία, ενώ 72% έως 87% δήλωσαν ότι τα γεγονότα της σύγκρουσης και εκείνα που προηγήθηκαν εξακολουθούν να είναι επίκαιρα σήμερα.

Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί Γερμανοί (46%) δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει κάνει καλή δουλειά μετά το 1945 όσον αφορά την αντιμετώπιση των πολεμικών ενεργειών της, άποψη με την οποία συμφωνεί το 49% των Αμερικανών και το 58% των Βρετανών. Οι ερωτηθέντες στη Γαλλία (34%) και την Ιταλία (30%) δεν ήταν τόσο σίγουροι.

Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί Γερμανοί (47%) δήλωσαν επίσης ότι πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει «υπερβολική συνείδηση του ναζιστικού παρελθόντος της», γεγονός που την εμπόδισε να δράσει αρκετά έντονα στα πιο πρόσφατα προβλήματα. Μόνο το 24% πίστευε ότι οι ηγέτες τους είχαν βρει τη σωστή ισορροπία.

Όσον αφορά το ποιος έχει κάνει τα περισσότερα για τη διατήρηση της ειρήνης μετά το τέλος του Β’ΠΠ, οι πλειοψηφίες (52% έως 66%) και στις έξι χώρες απάντησαν το ΝΑΤΟ, ενώ τουλάχιστον μια πλειονότητα (44% έως 60%) θεωρεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη συνέβαλαν "πολύ" ή "αρκετά".

Το 45% και 56% των Δυτικοευρωπαίων και των Αμερικανών θεωρούν επίσης ότι η ΕΕ -που ιδρύθηκε εν μέρει με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη- συνέβαλε σημαντικά στην απουσία συγκρούσεων.



Πηγή: skai.gr

