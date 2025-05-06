Τουρκικά ΜΜΕ: «Ο Ερντογάν έρχεται στην Ουάσινγκτον» - Η Άγκυρα επιμένει για δύο κράτη στην Κύπρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχες χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ανταλλάζοντας φιλοφρονήσεις και προσκλήσεις. Μεταξύ άλλων, ο Ερντογάν έκανε λόγο για συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία ενώ μίλησαν και για Γάζα, Συρία, παγκόσμιο εμπόριο και τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα μιλούσε για οτιδήποτε με τον πρόεδρο της Τουρκίας αν δεν υπήρχε λόγος, και ένας από τους λόγους είναι και τα F-35».

Ειδικότερα, ο Ερντογάν ανέφερε μέσω σχετικής ανάρτησης στο X:

«Η τηλεφωνική συνομιλία που είχα σήμερα με τον αξιότιμο φίλο μου, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν πολύ παραγωγική, περιεκτική και ειλικρινής. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, συζητήσαμε την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, τη Συρία, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, το παγκόσμιο εμπόριο, τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και πολλά άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Επιβεβαιώσαμε με τον κ. Τραμπ τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, ειδικά στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και του εμπορίου. Τόνισα ότι εκτιμώ τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και πολέμων στον κόσμο μας και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ειρήνης, σταθερότητας και ηρεμίας στην περιοχή μας.

Του δήλωσα πως θα είναι μεγάλη χαρά μου να φιλοξενήσω τον αξιότιμό μου φίλο στην Τουρκία το συντομότερο δυνατό και ο ίδιος μας προσκάλεσε στις ΗΠΑ. Ελπίζω να συναντηθώ σύντομα με τον φίλο μου Τραμπ και ελπίζω ότι η συνάντησή μας θα είναι ωφέλιμη για τις χώρες μας».

Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi.



Görüşmemizde Gazze’de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya - Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 5, 2025

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι «ο Ερντογάν έρχεται στην Ουάσινγκτον, δεν ξέρουμε μόνο την ημερομηνία και την ώρα». Σημειώνεται επίσης ότι ο Τραμπ υπενθύμισε τις πιέσεις που είχε ασκήσει στον Ερντογάν για την αποφυλάκιση του πάστορα Μπράνσον.

Ο Γιουνούς Πακσόϊ, ανταποκριτής του CNN Turk στην Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε από τη μεριά του: Μόλις είχα μια πολύ καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ερντογάν, σχετικά με πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία, όλα τα θέματα της Συρίας, της Γάζας και πολλά άλλα. Ο Πρόεδρος με προσκάλεσε να πάω στην Τουρκία σε μελλοντική ημερομηνία και, ομοίως, θα έρθει στην Ουάσιγκτον. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που ήμουν Πρόεδρος, η σχέση μου με τον Πρόεδρο Ερντογάν ήταν εξαιρετική. Συνεργαζόμασταν στενά σε πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι βοήθησε να επιστρέψει ο πάστορας Άντριου Μπράνσον, ο οποίος ήταν φυλακισμένος, πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως μετά από αίτημά μου. Σε κάθε περίπτωση, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Πρόεδρο Ερντογάν για να τερματιστεί ο γελοίος, αλλά θανατηφόρος, πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Αρα επιβεβαιώνεται σε ανώτατο επίπεδο πως ο προεδρος Ερντογάν έρχεται στην Ουάσιγκτον, έρχεται στον Λευκό Οίκο. Άρα ο Ερντογάν έρχεται στις ΗΠΑ, το μόνο που απομένει είναι να καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα της άφιξης του. Και ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί την Τουρκία. Ίσως, αυτό συμβεί μετά την επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσινγκτον. Δηλαδή τους επόμενους μήνες. Κι αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ στην Τουρκία μετά από πολλά χρόνια», σχολίασε ο ανταποκριτής του CNN Turk.

Η Τουρκία επιμένει για δύο κράτη στην Κύπρο

Στο μεταξύ, η Άγκυρα επιμένει για δύο κράτη στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι εργάζεται για να αναγνωριστεί η «ΤΔΒΚ» σε όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε ότι «πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του προεδρικού συγκροτήματος της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Φυσικά, η βούληση που διατυπώθηκε εδώ στο πλαίσιο ενός σταθερού κράτους και ενός αξιοσέβαστου μέλλοντος και το άνοιγμα των κτιρίων του κοινοβουλίου εκεί και η δημιουργία ενός εντελώς νέου οράματος για το μέλλον της Βόρειας Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας για την υπόθεση του Κυπριακού. Αυτά τα βήματα έγιναν και θα συνεχίσουν να γίνονται ως δείκτης του πώς θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας για να αναγνωριστεί περισσότερο το Τούρκοκυπριακό κράτος στον κόσμο και για να πάρει το Τουρκοκυπριακό κράτος τη θέση που του αρμόζει στον τομέα της διπλωματίας στον κόσμο».

Ακόμη, ο Τσελίκ πρόσθεσε ότι «βέβαια, δίνονται πολλά μηνύματα σε αυτό το σημείο, αλλά τα μηνύματα που δίνονται από την ελληνοκυπριακή πλευρά είναι προσεγγίσεις που αρνούνται την αποδοχή ότι υπάρχουν δύο λαοί και δύο κράτη στο νησί. Αλλά ό,τι και να λέει ο καθένας, στο νησί υπάρχουν δύο κράτη, δύο κυρίαρχα κράτη και δύο λαοί με αυτή την κυριαρχία. Σε αυτό το πλαίσιο, αν θα υπάρξει έδαφος για διαπραγματεύσεις, έδαφος για ειρήνη, έδαφος για διάλογο, θα υπάρξει, αλλά εμείς για άλλη μια φορά δηλώνουμε σε αυτούς και σε όλο τον κόσμο ότι δεν υπάρχει δρόμος για να επιτευχθεί αρνούμενοι την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, αρνούμενοι την τουρκοκυπριακή υπόθεση, αρνούμενοι τον τουρκοκυπριακό λαό».

Τουρκικά ΜΜΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ισραήλ

Παράλληλα, τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν και στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ισραήλ. Ειδικότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global ανέφερε: «Να δούμε τι έκανε το δίδυμο των Ελληνοκυπρίων - Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου υποδέχθηκε στη δυτική Ιερουσαλή, τον πρόεδρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάλι έθεσαν το ζήτημα τους εμπορικού διαδρόμου που θα ξεκινάει από την Ινδία και θα συνεχίζεται μέσω του Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας προς την Ευρώπη και θα είναι η εναλλακτική στον διάδρομο που σχεδιάζει η Κίνα. Χριστοδουλίδης- Νετανιάχου συναντήθηκαν τετ α τετ όπως και με τις αντιπροσωπείες τους μεταξύ των οποίων ήταν και οι υπουργοί Ενέργειας και οι υπουργοί Εξωτερικών. Οι δυο πλευρές ανακοίνωσαν πως εντός του έτους θα υπογράψουν τη συμφωνία της ηλεκτρικής διασύνδεσης του Ισραήλ με την Ελληνοκυπριακή διοίκηση στα πλαίσια του ΙΜΕC. Επίσης ανακοινώθηκε πως εντός δυο μηνών θα υπογραφούν οι συμφωνίες του διαμοιρασμού των κοιτασμάτων αερίου του Ισραήλ με τα παράνομα οικόπεδα και το κοίτασμα αερίου της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης».

Αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου Hava SOJ

Τέλος, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, η Τουρκία θα αρχίσει να παραλαμβάνει από του χρόνου αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου Hava SOJ στο πλαίσιο της συνεργασίας των τουρκικών βιομηχανιών Aselsan και Tusas. Όπως ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης, «θα απογειώνονται από την Τουρκία με κατεύθυνση προς συγκεκριμένες περιοχές, ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να μπλοκάρουν τα συστήματα κυρίως αεράμυνας κάποιων συγκεκριμένων περιοχών, και αργότερα θα βοηθούν τα υπόλοιπα μαχητικά να δρουν εναντίον αυτών των αντιαεροπορικών συστημάτων».

