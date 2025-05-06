Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Μόσχα και το Κίεβο θέλουν να διευθετήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πιο διατεθειμένος προς την ειρήνη μετά την πρόσφατη πτώση της τιμής του πετρελαίου.

«Νομίζω ότι η Ρωσία με την τιμή του πετρελαίου αυτή τη στιγμή, καθώς το πετρέλαιο έχει πέσει, θέλει να συμβιβαστεί. Η Ουκρανία θέλει να συμβιβαστεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι η τιμή του πετρελαίου - που αποτελεί κινητήρια δύναμη της ρωσικής οικονομίας - έχει πέσει περίπου 15 δολάρια το βαρέλι από την αρχή του έτους. Στο μεταξύ, ο OPEC+ θα επιταχύνει την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

«Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και, μπορεί να συμβεί κάτι, ελπίζω ότι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Πούτιν διέταξε χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα να εισέλθουν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, προκαλώντας τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει το "λουτρό αίματος".

Ο Τραμπ σημείωσε ότι ο Πούτιν είχε προτείνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός με αφορμή την 80ή επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία δεν ακούγεται μεγάλη, αλλά είναι, αν σκεφτείτε από πού ξεκινήσαμε», είπε ο Τραμπ. «Πρόκειται για έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στον πόλεμο είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που αναφέρουν οι περισσότεροι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης. Καμία από τις δύο πλευρές του πολέμου δεν δημοσιεύει ενημερωμένα στοιχεία για τις απώλειες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ερωτηθείς τη Δευτέρα σχετικά με μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν στη Σαουδική Αραβία, απάντησε ότι μια συνάντηση είναι απαραίτητη, αλλά ότι ο Πούτιν δεν έχει προγραμματίσει κανένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή για τα μέσα Μαΐου. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία τον Μάιο.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με το αν θα διατάξει ή όχι έρευνα για την επίθεση στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream το 2022.

Μια απότομη πτώση της πίεσης στους αγωγούς κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα καταγράφηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 και οι σεισμολόγοι εντόπισαν εκρήξεις, πυροδοτώντας ένα κύμα εικασιών σχετικά με το ποιος σαμποτάρισε το έργο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία.

«Είπαν ότι η Ρωσία το ανατίναξε», είπε ο Τραμπ σε σχόλια που έδειξαν ότι αμφιβάλλει ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από την επίθεση. «Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ποιος το ανατίναξε».

Οι New York Times, η Washington Post και η Wall Street Journal ανέφεραν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ουκρανία, η οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί την εμπλοκή της.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει τις δυτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, ότι εμπλέκονται στην επίθεση, αλλά δεν έχει δημοσιεύσει κανένα στοιχείο για να υποστηρίξει τη θεωρία της.

Πηγή: skai.gr

