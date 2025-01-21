Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας αποθήκη πετρελαίου και ένα αεροναυπηγικό εργοστάσιο στη Ρωσία, σε μια νέα σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που έστειλαν επίσης στα καταφύγια τον άμαχο πληθυσμό δύο οικισμών κοντά στο Καζακστάν.

Η Ουκρανία πλήττει τακτικά στρατιωτικούς στόχους και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, απαντώντας στα καθημερινά πλήγματα του Κρεμλίνου στο πλαίσιο της επίθεσης που εξαπέλυσε εναντίον του ουκρανικού εδάφους τον Φεβρουάριο του 2022.

«Drones (...) των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έπληξαν την αποθήκη πετρελαίου της Λισκίνσκαγια στην περιφέρεια Βορονέζ στη Ρωσία», όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Αυτά προκάλεσαν «νέα πυρκαγιά», χωρίς να τραυματιστεί κανείς, στην εγκατάσταση που καιγόταν ήδη εδώ και έξι ημέρες αφού χτυπήθηκε από παρόμοιο ουκρανικό πλήγμα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Γκούσεφ.

«Οι πυροσβέστες και οι υπηρεσίες διάσωσης θα επαναλάβουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά όταν δεν θα είναι πλέον επικίνδυνο», πρόσθεσε.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε επίσης πως «έπληξε την υποδομή του αεροναυπηγικού εργοστασίου του Σμολένσκ στην περιφέρεια Σμολένσκ, στη Ρωσία, όπου κατασκευάζονται και εκσυγχρονίζονται μαχητικά αεροσκάφη».

«Κάθε πλήγμα σε ένα τέτοιο εργοστάσιο θα καταστρέψει την ικανότητα της Ρωσίας να διατηρεί τα αεροσκάφη της σε κατάσταση μάχης», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος Αντρίι Κοβαλένκο.

Σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων ανατολικά των συνόρων με την Ουκρανία, στο Κομαρόφσκι, μια στρατιωτική πόλη υπό ειδικό διοικητικό καθεστώς, και στο γειτονικό Γιάζνι, που βρίσκονται κοντά στο Καζακστάν, οι αρχές διέταξαν από την πλευρά τους τον άμαχο πληθυσμό να σπεύσει σε αντιαεροπορικά καταφύγια «λόγω πιθανής απειλής επίθεσης με drone», όπως ανέφεραν.

«Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», δήλωσε στη συνέχεια η διοίκηση του Κομαρόφσκι, που είχε 6.280 κατοίκους την 1η Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η μονάδα 68545 του ρωσικού στρατού που έχει εγκατασταθεί στον οικισμό αυτόν αποτελεί τμήμα των δυνάμεων στρατηγικών πυραύλων, σύμφωνα με τον ιστότοπο του υπουργείου Άμυνας.

Συνολικά, ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι «αναχαίτισε και κατέστρεψε» στη διάρκεια της νύχτας 55 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από έξι περιφέρειες.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως η Ουκρανία τέθηκε στο στόχαστρο στη διάρκεια της νύχτας 131 ρωσικών εκρηκτικών εναέριων οχημάτων, τα 72 από τα οποία «καταρρίφθηκαν» και 59 «χάθηκαν». Διοικητικά κτήρια υπέστησαν ζημιές σε δύο περιφέρειες, χωρίς να προκληθούν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την Ποφκόφε κοντά στο Ποκρόφσκ (ανατολική Ουκρανία), μια πόλη κλειδί για τον εφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων. Αυτός ο μικρός οικισμός είχε ήδη τεθεί υπό τον έλεγχο της Μόσχας από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με το στρατιωτικό μπλογκ DeepState, που πρόσκειται στον στρατό του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.