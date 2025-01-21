Πούτιν προς Σι: «Οι δεσμοί Ρωσίας – Κίνας παίζουν σταθεροποιητικό ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησαν σήμερα μέσω βιντεοδιάσκεψης, επιβεβαιώνοντας την καλή τους σχέση την επομένη της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε εικόνες της βιντεοδιάσκεψης, που έδωσε στη δημοσιότητα η ρωσική προεδρία, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν όλο χαμόγελα, πλέκοντας για άλλη μια φορά το εγκώμιο της ρωσο-κινεζικής στρατηγικής σύμπραξης, που φιλοδοξεί να είναι ένα αντίβαρο στον αντίπαλο εξ Αμερικής.

«Οι σχέσεις μας βασίζονται στην αμοιβαία φιλία, εμπιστοσύνη και υποστήριξη, την ισότητα και το αμοιβαίο όφελος» και «δεν εξαρτώνται από την παγκόσμια συγκυρία», δήλωσε ο επικεφαλής του Κρεμλίνου απέναντι στον Σι.

Ο Πούτιν χαιρέτισε τη συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα «που παίζει (...) σταθεροποιητικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις».

Η συνομιλία αυτή πραγματοποιείται την επομένη της επιστροφής στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος απείλησε να επιβάλει στην Κίνα σημαντικούς δασμούς και εκτίμησε χθες, Δευτέρα, πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν διακινδυνεύει να οδηγήσει τη χώρα του στην «καταστροφή» αρνούμενος να επισφραγίσει μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία.

Οι δύο πλευρές έχουν προσεγγίσει σημαντικά η μία την άλλη τα τελευταία χρόνια απέναντι στην παντοδυναμία της Αμερικής.

Επισήμως, η Κίνα δεν υποστηρίζει τη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας όμως βοηθά τη Ρωσία να αντιμετωπίσει τις δυτικές κυρώσεις, αν όχι να τις παρακάμψει, με αποτέλεσμα το ΝΑΤΟ να κατηγορήσει το Πεκίνο ότι παίζει «καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας».

Οι αρχηγοί των δύο κρατών έχουν στενή σχέση, με τον Σι να χαρακτηρίζει τον Πούτιν «καλύτερο φίλο» (του) και τον Ρώσο πρόεδρο να περιγράφει τον Κινέζο ομόλογό του ως έναν «εταίρο εμπιστοσύνης».

