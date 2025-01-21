Χαμάς: Κλιμάκωση του αγώνα κατά του Ισραήλ μετά την επιχείρηση στη Τζενίν με 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Σε κλιμάκωση του αγώνα κατά του Ισραήλ καλεί η Χαμάς μετά την επιχείρηση των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF) στη Τζενίν με 6 νεκρούς και 35 τραυματίες.

«Καλούμε τις μάζες του λαού μας στη Δυτική Όχθη και την επαναστατική νεολαία της να κινητοποιηθούν και να κλιμακώσουν τη σύγκρουση με τον στρατό κατοχής σε όλα τα σημεία επαφής μαζί του και να εργαστούν για να τον μπερδέψουν και να αποτρέψουν την εκτεταμένη σιωνιστική επίθεση στην πόλη της Τζενίν και τον καταυλισμό της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει επιχείρηση στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την Παλαιστινιακή Αρχή να ανακοινώνει με νεότερο προσωρινό απολογισμό τον θάνατο 6 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό 35.

«Έξι μάρτυρες (νεκροί) και σχεδόν 35 τραυματίες από την επιθετικότητα της κατοχής (σ.σ. Ισραήλ)», τόνισε στις 14:30 το μεσημέρι το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ η επιχείρηση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπέλυσαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Τζενίν», στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, με συνδρομή της αστυνομίας και των υπηρεσιών Πληροφοριών του Ισραήλ, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Νετανιάχου: "Λειτουργούμε με συστηματικό και αποφασιστικό τρόπο"

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «η μεγάλη επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης είναι ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη του στόχου που θέσαμε, την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια».



Η επιχείρηση, που ονομάστηκε «Σιδερένιο Τείχος», αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.



«Λειτουργούμε με συστηματικό και αποφασιστικό τρόπο εναντίον του ιρανικού άξονα όπου κι αν στέλνει τα όπλα του, στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και την Ιουδαία και τη Σαμάρεια», αναφέρει ο Νετανιάχου σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.