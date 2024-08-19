Το ίδρυμα του Αμερικανού ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ και της συζύγου του, της δικηγόρου υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, το οποίο αγωνίζεται κυρίως για τη δικαιοσύνη και την ισότητα, κηρύχθηκε «ανεπιθύμητη» οργάνωση και ως εκ τούτου απαγορεύτηκε η λειτουργία του στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική γενική εισαγγελία.

Το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη, αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση, «διεξάγει έργο σε χολιγουντιανή κλίμακα που αποσκοπεί στη δυσφήμηση της Ρωσίας, υποστηρίζει ενεργά ψεύτικους πατριώτες και μέλη απαγορευμένων εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών οργανώσεων», αναφέρει η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

«Υπό το πρόσχημα των ανθρωπιστικών ιδεών, αυτοί οι 'αγωνιστές για τη δικαιοσύνη' (...) προωθούν πρωτοβουλίες για ποινικές διώξεις κατά των πλέον υψηλόβαθμων ρωσικών αρχών», καταγγέλλει η ρωσική γενική εισαγγελία.

«Οι δραστηριότητες της μη κυβερνητικής οργάνωσης Clooney Foundation for Justice κηρύχθηκαν ανεπιθύμητες στο έδαφος της χώρας μας», καταλήγει στην ανακοίνωσή της, η οποία φέρει τον τίτλο: «Η ρωσική γενική εισαγγελία εκτίμησε το υποκριτικό ταλέντο των ακτιβιστών του Χόλιγουντ».

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σταματήσει να ενισχύουν την καταστολή των αντιπολιτευόμενων φωνών από τον Φεβρουάριου του 2022 που οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία.

Στις αρχές Αυγούστου το γραφείο του γενικού εισαγγελέα είχε κηρύξει "ανεπιθύμητο" το γερμανικό ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ, το οποίο αποσκοπεί κυρίως στην προώθηση της δημοκρατίας.

Τον Ιούλιο απαγορεύτηκε το ρωσικό μέσο ενημέρωσης The Moscow Times.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.