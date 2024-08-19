Ελάχιστες και συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για το πού και πότε θα γίνει η κηδεία του Αλέν Ντελόν (Alain Delon), ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Το σίγουρο είναι ότι ο θρύλος του γαλλικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου θα έχει μία καθολική κηδεία, σε στενό κύκλο, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος.

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, στο περιοδικό «Paris Match» το 2021, ο Αλέν Ντελόν είχε δηλώσει ότι ήθελε μια καθολική, «διακριτική» κηδεία, με την παρουσία μόνο συγγενών και στενών φίλων και συνεργατών.

«Δε θέλω δημόσια κηδεία. Δε με ενδιαφέρει καθόλου αυτό» είχε πει ο αείμνηστος σταρ.

Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα είχε εκφράσει την επιθυμία του να ταφεί κοντά στα σκυλιά του, που υπεραγαπούσε, στο κτήμα του στο Douchy της κεντρικής Γαλλίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

«Θέλω να θαφτώ περιτριγυρισμένος από τα ζώα μου. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, απλά θέλω να είμαι μαζί τους. Ήταν τα μόνα που με αγάπησαν άνευ όρων, πάντα δίπλα μου, χωρίς να ζητούν τίποτα σε αντάλλαγμα», είχε πει ο Ντελόν, ο οποίος είχε χτίσει ένα παρεκκλήσι στο κτήμα του, δίπλα στους τάφους των 35 σκύλων του.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, τα τρία παιδιά του ηθοποιού - Αλέν Φαμπιάν, Ανούσκα και Αντονί - πιθανότατα θα εκπληρώσουν την τελευταία επιθυμία του πατέρα τους και θα τον θάψουν στο μέρος που ο ίδιος είχε ζητήσει.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για την κηδεία

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες ωστόσο, η κλειστή κηδεία του Ντελόν αναμένεται να γίνει στις 28 Αυγούστου, στο Παρίσι, σε μία από τις πιο σημαντικές καθολικές εκκλησίες της γαλλικής πρωτεύουσας, την Saint-Sulpice, στο Καρτιέ Λατέν, παρουσία του Γάλλου προέδρου Μακρόν και μεγάλων σταρ του Χόλυγουντ, όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Σοφία Λόρεν, ο Κουέντιν Ταραντίνο, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Βίνσεντ Κασσέλ.

Ωστόσο, χιλιάδες θαυμαστές του μεγάλου ηθοποιού αναμένεται ν κατακλύσουν τους δρόμους από όπου θα περάσει η νεκρική πομπή, για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους ηθοποιό – σύμβολο του γαλλικού πολιτισμού.

Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία, η σορός του Αλέν Ντελόν θα ταφεί στο διάσημο κοιμητήριο του Παρισιού Père Lachaise, παρουσία μόνο των μελών της οικογένειας.

«Ανάμεσα στον παράδεισο και την κόλαση»

Όταν το 2021 ρωτήθηκε αν θα πήγαινε στον παράδεισο ή στην κόλαση μετά το θάνατό του, ο ευσεβής Καθολικός απάντησε: «Νομίζω ότι θα καταλήξω κάπου στη μέση».





