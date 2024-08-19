Οι αρχές στην ομόσπονδη δημοκρατία Τούβα της Ρωσίας, στη νότια Σιβηρία, διέταξαν την εσπευσμένη απομάκρυνση σχεδόν 500 μαθητών σχολείων από θερινές κατασκηνώσεις, καθώς πυροσβέστες αγωνίζονταν να περιορίσουν 31 δασικές πυρκαγιές, ανακοίνωσε περιφερειάρχης χθες Κυριακή.

Ο Βλαντίσλαβ Χαβάλιγκ ανέφερε μέσω Telegram ότι τα παιδιά επρόκειτο να μεταφερθούν με λεωφορεία στην Καζίλ, την περιφερειακή πρωτεύουσα, τις «επόμενες λίγες ώρες».

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης χθες το πρωί σε τομείς όπου βρίσκονται δάση στην Τούβα, αυτόνομη δημοκρατία που γειτονεύει με τη Μογγολία, που έχει χονδρικά μέγεθος ίσο με αυτό της Φλόριντας των ΗΠΑ και πληθυσμό κάπου 300.000 κατοίκων.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην περιοχή ανέφεραν μέσω Telegram ότι βρίσκονταν στις φλόγες κάπου 28,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους χθες το πρωί και ότι κάποια μέτωπα πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές.

Στις προσπάθειες να ελεγχθούν οι φλόγες συμμετέχουν περίπου 460 άνδρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι και θύελλες κατά τη διάρκεια των οποίων πέφτουν κεραυνοί ευνοούν συχνά την εκδήλωση πυρκαγιών σε όλη τη Ρωσία κατά τους θερινούς μήνες.

Το 2021, η περίοδος των πυρκαγιών στη Ρωσία ήταν η χειρότερη που έχει καταγραφτεί στην ιστορία: σημειώθηκε ρεκόρ εκλύσεων διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ενώ μετατράπηκαν σε αποκαΐδια 188.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με τη ρωσική Greenpeace· επρόκειτο για έκταση διπλάσια από την επιφάνεια της Ιρλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

